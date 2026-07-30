Six tonnes de plastique recyclé, cinq jours de travail, et une maison sort de terre. Résistante aux séismes, isolée, prévue pour durer 200 ans. La solution qui change déjà des vies en Colombie et en Côte d'Ivoire.

Un architecte et une ingénieure électronique colombiens ont mis au point un système constructif qui transforme des déchets plastiques en briques encastrables, façon Lego, permettant de monter une maison en moins d'une semaine. La technologie appartient à Conceptos Plásticos, entreprise fondée en 2010 à Bogotá par Oscar Andrés Méndez et Isabel Cristina Gámez.

Les blocs sont fabriqués à partir de sacs plastique, d'emballages alimentaires ou encore de bouteilles de shampoing, collectés auprès de recycleurs et de déchets industriels. Après tri, nettoyage et fonte, le mélange obtenu est moulé en pièces munies de rainures et de saillies qui s'assemblent sans ciment ni mortier. Résultat : des blocs composés à 95 % de plastique, chacun pesant environ 3 kilogrammes, un poids proche de celui d'une brique classique.

Une maison type, deux chambres, salle de bain, salon, salle à manger et cuisine, permet de réutiliser environ six tonnes de plastique. Sa construction prend environ cinq jours et coûte entre 4 000 et 7 000 dollars, selon National Geographic. Le toit, les fenêtres et les installations doivent toutefois être ajoutés à part : il ne s'agit pas d'une maison entièrement composée de blocs plastiques.

Des blocs pensés pour durer plus de 200 ans

Les structures obtenues sont présentées comme résistantes aux tremblements de terre, ignifuges et bien isolées. Selon Oscar Andrés Méndez, cité par National Geographic, chaque bâtiment devrait durer plus de 200 ans.

L'entreprise, qui a démarré avec des entreprises privées et une organisation non gouvernementale, a déjà construit plus de 50 logements et écoles en Colombie.

Le relais de l'UNICEF en Côte d'Ivoire

En 2017, Aboubacar Kampo, représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, contacte les fondateurs pour répondre à un problème concret : les déchets plastiques obstruent les canalisations, provoquent des eaux stagnantes et favorisent la propagation du paludisme. De nombreuses écoles rurales, construites en adobe, se dégradent par ailleurs sous l'effet des pluies.

En se rendant à Abidjan, Méndez et Gámez rencontrent des femmes qui récupèrent du plastique dans des décharges pour des salaires très bas. Le partenariat noué avec l'UNICEF s'appuie depuis sur des usines locales employant ces collectrices de déchets, pour fabriquer des matériaux destinés aux écoles, aux latrines et aux dépôts sanitaires.

National Geographic a rapporté en 2025 que plus de 4 000 tonnes de plastique avaient déjà été transformées dans ce cadre, pour plus de 550 salles de classe construites. Le coût total représenterait environ 60 % de celui des méthodes de construction traditionnelles.