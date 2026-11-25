Une maison qui résiste totalement au feu, reste fraîche en été sans clim et se fond dans le paysage australien. Son secret : un terrain semi-enterré qui change tout.

Une maison semi-enterrée, conçue pour résister aux feux de brousse, vient d'être mise en vente dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Le bien se trouve au 13 Treetops Place, à Newee Creek, dans la vallée de Nambucca.

Construite sur un terrain d'environ 1 hectare, la maison donne l'impression d'émerger directement du sol, raconte Real Estate. On y entre par une entrée voûtée qui débouche sur un espace ouvert réunissant cuisine, salle à manger et salon. Trois chambres, une salle de bain, une buanderie et un dressing complètent l'ensemble.

Un système modulaire en matériau composite

La particularité du bien tient à sa technique de construction : chaque module est fabriqué dans un matériau composite renforcé de fibres, pensé pour résister totalement au feu.

« It's a really spectacular feat », résume Jessica Bruns, l'agente immobilière de Pearl Property Agents chargée de la vente. Elle insiste sur l'intérêt du dispositif : « C’est conçu pour être totalement résistant au feu, ce qui est extraordinaire pour la zone. »

La conception s'appuie aussi sur un terrain en pente et vallonné, ce qui permet, selon elle, de tirer le meilleur parti du relief. Semi-enterrée, la maison reste chaude en hiver et fraîche en été sans climatisation, grâce notamment à des fenêtres arrière, l'une dans la salle de bain, l'autre dans la cuisine, qui créent une brise traversante. « La maison n’a pas besoin de climatisation. », précise Jessica Bruns.

Malgré son enfouissement partiel, la maison conserve des plafonds hauts et un patio couvert avec vue sur la campagne environnante. Son extérieur, recouvert d'herbes et de fleurs, se fond dans le paysage. Jessica Bruns le décrit comme « un écosystème vivant et respirant sur l’extérieur de la maison », qu'elle juge peu exigeant en entretien.

Une sensation d'isolement complet s'en dégage, selon elle : « Quand on est là-bas et qu’on regarde au-dehors, on a l’impression que personne d’autre n’existe. »

La propriétaire actuelle avait auparavant construit ses propres maisons en briques de terre crue. Ce projet représentait pour elle, d'après l'agente, une nouvelle expérience de construction différente : « Elle a l’habitude de construire elle-même ses maisons en briques de terre crue. C’était une expérience inédite pour elle, l’occasion de réaliser quelque chose de différent. »

Un terrain en pente propice à d'autres usages

Côté équipements, la propriété comprend un garage de 6,1 x 6,6 mètres avec carport, ainsi qu'un réservoir de stockage d'eau de pluie de 23 000 litres. Le terrain de 3 acres descend en pente depuis la maison, laissant de la place pour d'autres projets, comme une petite exploitation agricole.

Un potentiel de développement supplémentaire existe, sous réserve d'une approbation du conseil municipal, notamment une option de double occupation. Jessica Bruns évoque même la possibilité d'excaver une petite portion du terrain pour y bâtir un grand hangar ou une tiny home : « Avec un peu d’imagination, vous pourriez facilement exploiter davantage le terrain, en creusant une petite partie pour y aménager un autre grand hangar ou une minuscule habitation. »

La localisation en arrière-pays, proche de la côte, permet selon elle de profiter à la fois de la plage et de la campagne, avec un accès facile à l'océan pour le surf et la baignade. « C’est proche de l’océan, pour ceux qui souhaitent surfer, nager, tisser des liens, et par ailleurs disposer de leur petite mini-ferme. », conclut l'agente immobilière.