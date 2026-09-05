Se lever trop vite après l'atterrissage : un geste banal qui pourrait vous coûter une amende en Turquie. Découvrez pourquoi cette habitude divise autant les voyageurs à travers le monde.

En 2025, la Direction générale de l'aviation civile turque a envoyé une notice aux compagnies aériennes du pays. Le texte demande aux membres d'équipage de signaler les passagers qui se lèvent immédiatement après l'atterrissage ou qui accèdent aux compartiments à bagages avant l'extinction du signal de la ceinture de sécurité, selon des rapports. Les voyageurs qui ignorent cette consigne s'exposent à des amendes.

Le geste, pourtant, est devenu presque un réflexe à bord des avions. Se lever dès que l'appareil s'immobilise alimente un débat ancien parmi les passagers, surtout quand la cabine est bondée.

Diane Gottsman, experte en étiquette de renommée nationale basée au Texas, a évoqué ce sujet dans un entretien accordé à Fox News Digital, où elle décrit une source de frustration récurrente pour les voyageurs. Sur les vols longs, explique-t-elle, les gens sont impatients de se lever et de s'étirer les jambes. Ils veulent aussi, ajoute-t-elle, récupérer leurs valises dans les compartiments et être prêts à sortir efficacement de leur rangée.

Le problème survient quand cette hâte se transforme en bousculade. Selon Gottsman, entrer trop tôt dans l'allée bloque les autres passagers et empiète sur le peu d'espace personnel disponible en cabine. Elle affirme que se lever dans l'allée et essayer de forcer le passage est assurément un faux pas d'étiquette.

Elle évoque aussi une question de sécurité liée à ce comportement, estimant que pour des raisons de sécurité, mieux vaut rester assis à moins qu'il y ait la place de circuler confortablement. Pour elle, c'est aux agents de bord de gérer ce type de situation.