Gabriel Barresi est passionné d'aviation depuis son plus jeune âge. À 28 ans, cet ingénieur aérospatial et entrepreneur a lancé VSIM, une société qui fabrique des simulateurs de vol professionnels pour ls Boeing 737. Sa passion remonte à l'âge de 2 ans. Il positionne aujourd'hui VSIM face aux produits importés sur le marché mondial, avec une stratégie d'intégration verticale et une production locale.

Son parcours

Originaire de General Roca, Gabriel Barresi a étudié l'ingénierie aérospatiale à l'Université nationale de La Plata. Son intérêt pour les avions ne l'a jamais quitté : il a construit un simulateur dès 15 ans, raconte Los Andes. À 16 ans, il vendait déjà des cabines et des simulateurs à des clients en Écosse et aux États-Unis. À Paris, il a même monté une cabine de Boeing 737 dans sa chambre.

Son premier prototype a brûlé, mais il n'a pas lâché l'affaire. Autodidacte, il a appris le design avec quelques tutos YouTube. Il a aussi reçu l'aide d'une personne à Bariloche qui possédait une découpeuse laser, pour perfectionner ses gravures.

VSIM, une entreprise qui innove

Installée à General Roca, VSIM conçoit et fabrique des simulateurs de vol professionnels. Son modèle d'intégration verticale permet à Gabriel Barresi de maîtriser toute la chaîne : l'électronique, les structures et les logiciels. Elle produit les simulateurs sur place, avec des machines laser, des imprimantes 3D et un réseau de fournisseurs locaux pour les structures.

VSIM a décroché des clients à l'international (Écosse, États-Unis) et un client national important : ProFlight, centre d'entraînement lié à la compagnie JetSmart. ProFlight a commandé un simulateur double commande, une réplique du Cessna Citation Mustang.

Les simulateurs VSIM

VSIM propose plusieurs modèles de simulateurs, adaptés à des usages différents.