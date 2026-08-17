Une seule clé USB pour Windows 11, Linux et vos outils de diagnostic, sans jamais la reformater. Ventoy a déjà été testé avec plus de 1 200 images ISO. La méthode qui change tout.

Ventoy est un logiciel gratuit qui permet de placer plusieurs systèmes d'exploitation sur une seule clé USB, sans jamais avoir à la reformater à chaque nouvelle image, explique Clubic. Fini le rituel qui consistait à tout effacer pour changer de fichier ISO.

La méthode classique reste connue de tous ceux qui ont déjà préparé un support d'installation : on sélectionne une image ISO, on lance un utilitaire, et celui-ci écrase intégralement le contenu de la clé. Ce procédé convient très bien pour une installation rare, disons une fois tous les trois ans. Il devient vite contraignant dès qu'il faut gérer plusieurs images, par exemple Windows 11, deux distributions Linux et un outil de diagnostic mémoire.

Ventoy fonctionne différemment. Le logiciel installe une structure d'amorçage permanente sur la clé lors d'une opération unique. Une fois cette base posée, la clé redevient un support de stockage ordinaire : les fichiers ISO peuvent être copiés par glisser-déposer, supprimés ou remplacés librement.

Au démarrage de la machine, un menu liste toutes les images présentes et propose de choisir celle à lancer. L'outil accepte les formats ISO, WIM, IMG, VHD et EFI, fonctionne en BIOS traditionnel comme en UEFI, prend en charge les partitions MBR et GPT, et propose même un mode de persistance qui conserve les fichiers d'une session Linux d'une utilisation à l'autre. Le logiciel a d'ailleurs été testé avec plus de 1 200 images ISO différentes.

Une simple copie de fichier plutôt qu'une réécriture complète

La différence avec Rufus, la référence historique du genre, tient dans ce détail : ajouter une deuxième image système exige une réécriture complète de la clé avec Rufus, contre une simple copie de fichier avec Ventoy. Rufus garde toutefois l'avantage sur certains réglages de formatage et sur les contournements d'installation de Windows 11. Les deux outils peuvent d'ailleurs cohabiter sans problème dans une même trousse de dépannage informatique.

Ventoy est publié sous licence GPLv3 et développé par Hailong Sun. Il est disponible depuis avril 2020. Le logiciel est entièrement gratuit, sans compte utilisateur à créer ni fonctionnalité réservée à une version payante.

Des certificats expirés ont cassé le démarrage sécurisé

Le projet n'échappe pas à quelques réserves. Une partie de la communauté open source pointe, depuis 2024, la présence de binaires précompilés dans le dépôt du projet, dont la reconstruction à partir des sources reste difficile à reproduire.

Plus concret pour les utilisateurs : l'expiration des certificats UEFI de Microsoft en juin 2026 a cassé le démarrage sécurisé sur certaines configurations utilisant Ventoy. Une série de correctifs a depuis été publiée pour résoudre ce problème. Il est donc recommandé de partir d'une version récente du logiciel plutôt que de réutiliser une vieille clé USB restée sur une ancienne version.

Économiser dix minutes de réécriture à chaque nouvelle image peut sembler anecdotique. Additionnée sur une année entière de dépannage informatique, la différence se fait sentir.