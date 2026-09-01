15 000 euros, 20 000 m² et 13 m² à peine pour vivre presque gratuitement. Cet ex-graphiste a tout plaqué pour un conteneur en Espagne. Sa méthode et ses factures dérisoires ont de quoi faire réfléchir.

Emile, 28 ans, a quitté son métier de graphiste pour s'installer dans un conteneur maritime transformé en habitation, posé sur un immense terrain rural au milieu des montagnes espagnoles. Son objectif : devenir propriétaire sans s'endetter avec un crédit immobilier sur 25 ans.

Le calcul, rapporté par le média Marie France, tient en quelques chiffres. Plus de 20 000 m² de terrain achetés pour 15 000 euros, un conteneur payé 1 300 euros, complété par 300 euros de transport. De quoi devenir propriétaire sans passer par la case banque.

Treize mètres carrés, une chambre, un bureau et une salle de bains

Sans expérience poussée dans le bâtiment, Emile s'est formé grâce à des tutoriels YouTube pour transformer lui-même la structure métallique. Plomberie, isolation, électricité, aménagement intérieur : les travaux ont duré quelques mois. Le résultat tient sur 13 m² et comprend une chambre, une cuisine, un bureau et une salle de bains, avec des équipements escamotables pour gagner de la place. Sa philosophie : posséder moins pour réduire ses besoins.

Le logement fonctionne presque totalement hors réseau. Des panneaux solaires produisent l'électricité, stockée dans des batteries. Plusieurs réservoirs assurent l'approvisionnement en eau, livrée par camion-citerne, et des toilettes sèches et chimiques limitent sa consommation. Résultat, selon Emile : « Je vis ici, avec l'électricité, l'eau et un toit, pour 10 ou 20 euros par mois ».

Le détail des factures confirme l'ordre de grandeur. L'eau lui coûte environ 80 euros tous les six mois, une bouteille de butane 16 euros tous les quatre ou cinq mois pour la cuisine et l'eau chaude. Sa taxe foncière atteint 8 euros par an.

Sur ses 20 000 m², Emile cultive des tomates et des pastèques, et possède des poules qui lui fournissent des œufs. Il affirme avoir récolté plus de 400 kilos d'amandes. Il prévoit désormais de forer un puits, de planter davantage d'arbres fruitiers et d'élever des chèvres.

Après avoir rénové sa propre maison, Emile s'est aussi lancé dans la rénovation d'une petite bâtisse en pierre présente sur sa propriété, afin que sa mère puisse y séjourner. Son quotidien reste marqué par des travaux et des contraintes, qu'il considère comme le prix d'une indépendance devenue essentielle à ses yeux.

« Avoir un toit sur la tête, un toit qui vous appartient et dont personne ne peut vous expulser… Je ne sais pas si on peut appeler ça la liberté, mais c'est certainement la tranquillité d'esprit », résume-t-il.