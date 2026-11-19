Un couple débarque à Porto Alegre, direction le terminal. Vingt-trois minutes plus tard, leur fils de 7 ans est toujours seul dans l'avion vide. Comment est-ce possible ?

Le commandant de bord a signalé à la tour de contrôle qu'une famille avait débarqué en laissant son enfant à bord, un garçon d'environ sept ans, et qu'un agent au sol devait venir le récupérer. Le message, capté par le canal Spotter SBPA Live, décrit la scène qui s'est jouée samedi 14 novembre 2026 à l'aéroport Salgado Filho de Porto Alegre, au Brésil : un couple a quitté l'avion sans son fils, âgé de sept ans.

L'appareil, le vol LA3420 de la compagnie Latam, reliait São Paulo/Guarulhos à Porto Alegre à bord d'un Airbus A321neo. Il s'était posé à 15h29, heure locale.

L'enfant a été repéré par un membre de l'équipage de cabine resté à bord après le débarquement des passagers. Vingt-trois minutes après l'atterrissage, alors que l'avion s'était entièrement vidé, le commandant a contacté par radio le contrôle du trafic aérien pour signaler la situation.

La contrôleuse aérienne a confirmé avoir dépêché un agent des opérations de la compagnie jusqu'à l'appareil pour récupérer l'enfant. Les parents, eux, attendaient déjà dans le terminal des arrivées, sans pouvoir revenir sur leurs pas : la réglementation de sécurité aéroportuaire interdit à un passager ayant atteint la zone de débarquement, dite côté ville, de retourner vers la zone d'embarquement. C'est ce qui a rendu nécessaire l'intervention d'un agent au sol.

Un représentant de la compagnie a finalement accompagné l'enfant lors de sa descente de l'avion. Les retrouvailles avec ses parents ont eu lieu vers 16h00, le même jour.

Dans un communiqué rapporté par le journal brésilien Folha de S.Paulo, à l'origine de l'information, Latam a confirmé que le mineur avait été remis en bon état à sa mère, une fois le lien familial vérifié par le personnel au sol. Les motifs pour lesquels la famille a quitté l'avion sans l'enfant n'ont pas été rendus publics à ce jour.