Abandonné par sa mère, un bébé macaque a trouvé du réconfort dans une peluche IKEA. Son attachement a ému des milliers de personnes en ligne. Son histoire, entre fragilité et résilience, réserve quelques rebondissements touchants.

Le 14 février 2026, une foule s'est massée devant l'enclos de la monkey mountain du zoo d'Ichikawa. Quand Punch, un jeune macaque japonais, est apparu en serrant contre lui sa peluche orange en forme d'orang-outan, des exclamations ont parcouru le public. Téléphones levés, les visiteurs ont mitraillé la scène, raconte Futura Sciences.

Ce petit singe de sept mois est devenu, en quelques semaines, l'une des attractions les plus suivies du zoo municipal. Son histoire a commencé dans des circonstances difficiles. Né le 26 juillet 2025 en pleine vague de chaleur estivale, pesant alors 500 grammes, Punch a été abandonné par sa mère peu après la naissance. Celle-ci, épuisée par ce premier accouchement, n'a montré aucun signe de prise en charge de son petit.

Le soigneur animalier Kosuke Shikano, 24 ans, a expliqué que le fardeau de cette première naissance avait pu jouer un rôle. Dans la troupe, d'autres femelles prennent parfois en charge les petits abandonnés, mais rien de tel n'a été observé le jour de la naissance. Punch étant en bonne santé, les soigneurs l'ont séparé temporairement du groupe et ont commencé à le nourrir au lait à la main dès le lendemain.

Plutôt que de l'isoler en incubateur comme le veut l'usage, l'équipe a choisi de l'élever à proximité de l'odeur et des sons des autres singes, pour préparer sa future réintégration. Restait un problème : sans mère, Punch n'avait rien à quoi s'accrocher, un réflexe pourtant essentiel au développement des jeunes macaques.

Les soigneurs ont testé des serviettes roulées puis plusieurs peluches, avant qu'il ne s'attache définitivement à un orang-outan en fourrure longue du fabricant IKEA, modèle DJUNGELSKOG. Shikano a précisé que la fourrure de la peluche était facile à agripper et que son apparence, proche de celle d'un singe, lui avait probablement procuré un sentiment de sécurité. Il a résumé l'objet en expliquant que la peluche était une mère de substitution.

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Une réintégration marquée par quelques accrochages

Punch a été pleinement réintroduit dans la troupe le 19 janvier 2026, après des mois d'acclimatation progressive sur la monkey mountain. Les autres singes se sont d'abord montrés méfiants, et le jeune macaque, intimidé, ne parvenait pas à se détacher de sa peluche.

C'est quelques jours après cette réintroduction qu'un visiteur a capté une photo et une vidéo largement partagées en ligne. Le compte X du zoo a présenté Punch le 5 février 2026, dans une publication repostée plus de 8 000 fois.

Le lendemain, un message portant un hashtag japonais traduisible par l'idée qu'il fallait tenir bon, Punch, a connu un succès comparable : selon l'outil d'analyse Meltwater, 37 000 publications et reposts l'ont repris entre le 5 et le 13 février 2026.

Takashi Yasunaga, 52 ans, chef de la division zoo et jardins botaniques de la municipalité d'Ichikawa et créateur du mot-clé, s'est réjoui dans un entretien au Mainichi Shimbun, se disant heureux que les gens apprennent à connaître Punch et estimant que le nombre de visiteurs semblait avoir clairement augmenté par rapport aux années habituelles.

L'intégration n'a pas été sans accroc. Le 27 février 2026, le zoo a publié un communiqué détaillant les précautions prises pour aider Punch à rejoindre le groupe en toute sécurité. Certains macaques de rang plus élevé se sont montrés plus agressifs envers lui, au point que trois individus ont été temporairement retirés de la troupe le 8 mars 2026, le temps que leur comportement soit surveillé.

Les vétérinaires n'ont toutefois relevé aucune blessure menaçant la survie du jeune singe. Shikano a noté sa résistance, soulignant que même lorsqu'il est grondé par d'autres singes, il se remet rapidement, et qu'il est mentalement fort.

Le 10 mars 2026, le zoo indiquait que Punch passait des périodes de plus en plus longues à jouer paisiblement avec d'autres singes, devenant moins dépendant de sa peluche dans la journée, même s'il continuait à dormir avec elle la nuit. Le soigneur Shumpei Miyakoshi, 34 ans, a observé cette évolution avec satisfaction, notant qu'il interagit activement avec les autres singes et qu'il sent qu'il grandit.

Un visiteur de 57 ans, habitant Funabashi dans la préfecture de Chiba, venu après avoir découvert Punch sur les réseaux sociaux, a livré ses impressions, estimant que le voir en personne est encore plus adorable, qu'il ne peut toujours pas se séparer de sa peluche, mais qu'il veut le voir s'intégrer progressivement à la troupe de la montagne aux singes.

En juillet 2026, pour son premier anniversaire, les responsables du zoo le décrivaient en bonne santé, se développant bien et jouant avec les autres macaques. Il pèse désormais environ 2 kilogrammes.