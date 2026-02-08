Pendant longtemps, on a cru que l’argent liquide finirait comme les disquettes ou les télés cathodiques : un vestige d’un autre temps, bon pour les musées et les nostalgiques. Et il faut reconnaître que tout semblait jouer contre lui. Paiement sans contact, smartphone qui remplace le portefeuille, montre connectée qui règle l’addition avant même que le serveur n’ait fini sa phrase. En 2024, la Banque de France l’a confirmé, pour la première fois, la carte bancaire a dépassé le liquide dans les commerces de proximité. Game over pour les pièces jaunes ? Pas si vite.

La carte bancaire vous fait dépenser plus selon les scientifiques

Pendant que le sans-contact s’impose, des chercheurs se sont penchés sur ce que ce confort extrême fait à notre cerveau et le verdict est tombé : payer par carte inciterait à dépenser un peu plus. Pas de quoi vider son PEL en une semaine, mais suffisamment pour faire la différence sur la durée. Ce phénomène porte même un nom : l’effet sans espèces. Une méta-analyse scientifique publiée en 2024, basée sur des dizaines d’études menées à travers le monde, montre que lorsque l’argent devient invisible, la douleur de payer s’atténue. Le geste est en effet plus rapide, la réflexion plus courte, et le panier parfois un peu, voire beaucoup, plus rempli.

Le plus intéressant, c’est que cet effet est surtout marqué dans les dépenses dites ostentatoires. En clair, quand il s’agit de se faire plaisir ou de montrer un certain style de vie, la carte de crédit facilite redoutablement la démarche. « Si cette facilité de paiement incite les consommateurs à dépenser sans réfléchir, ils seront peut-être plus enclins à acheter ce dont ils n’ont pas vraiment envie ou besoin », expliquait Richard Whittle, économiste à la Salford Business School, en septembre 2025 à la BBC. À l’inverse, pour les dépenses sociales ou contraintes, l’impact est bien moindre.

©Shutterstock

Le liquide pour mieux gérer son budget ?

Selon plusieurs économistes, le problème c’est que le sans-contact des cartes bancaires ou smartphones supprime une étape importante au moment de l'achat, et la plus douloureuse : celle où on voit physiquement l’argent quitter nos mains. Plus de billets qui diminuent, plus de porte-monnaie qui s’allège, juste un bip, un écran vert, et l’illusion que rien ne s’est vraiment passé. Un frein en moins, donc des achats plus conséquents… jusqu’au moment de regarder son compte bancaire. Là c’est une autre histoire. À l’opposé de la carte bancaire et du sans contact, le liquide offre un retour immédiat à la réalité, presque brutal. On voit ce qu’il reste, on sait ce qu’on ne pourra plus dépenser.

C’est d’ailleurs sur ce principe que s’appuient des méthodes de gestion budgétaire redevenues tendance, comme le fameux « cash stuffing » qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Le principe ? Des enveloppes budgétaires mensuelles, des billets, et des catégories bien définies (courses, restaurant, shopping, skins League of Legends…). Quand l’enveloppe est vide, la partie est terminée. Évidemment, le liquide n’est pas une solution miracle, notamment à cause des risques de perte, des vols, des contraintes pratiques etc. Chacun sa méthode.

Source : sciencedirect