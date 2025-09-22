Les géants américains de l'industrie spatiale que sont NASA et SpaceX ont peut-être du souci à se faire, car cette capsule à près d'un milliard de dollars, baptisée Nyx Earth, fabriquée par l'entreprise européenne The Exploration Company, pourrait leur faire une sérieuse concurrence. En amont de sa première mission d'envergure pour le bien de l'Agence spatiale européenne, tous les voyants semblent en tout cas au vert pour qu'elle brille tel un astre.

Une capsule européenne pour concurrencer les plus grands de l'industrie spatiale

Nyx Earth est plus exactement une capsule réutilisable, à l'instar des fusées que fabrique SpaceX. Sa fonction est de transporter du fret et, à terme, des équipages, vers et depuis des destinations en orbite basse. Le montant investi dans ce projet s'élève à près d'un milliard de dollars. La première mission de l'entreprise vers la Station spatiale internationale (ISS) aura lieu en 2028, dans le cadre d'un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour le bien de son initiative LEO Cargo Return Services (LCRS). Dans le cadre de cette mission, l'entreprise livrera 2 600 kilogrammes de fournitures au laboratoire orbital.

En prévision de sa première mission d'envergure, un comité d'évaluation de la sécurité des véhicules visiteurs (VVS) conjoint de la NASA et de l'ESA a mené une étude approfondie de l'architecture de conception préliminaire de la capsule Nyx Earth. Ce comité comprenait des spécialistes de la propulsion, du guidage, de la navigation et du contrôle (GNC), de l'alimentation électrique, des structures, des logiciels et de la sécurité de l'équipage. Ce contrôle a eu lieu fin août 2025 et a été couronné de succès. Avant cela, la capsule Nyx Earth a eu droit à un premier vol de test en mai 2025, une fois encore avec un succès retentissant.

© The Exploration Company

Des premiers succès aux enjeux capitaux

« La réussite de la Phase 1 par la capsule Nyx Earth de l'examen de sécurité de l'ISS témoigne du travail remarquable réalisé par l'industrie européenne », a déclaré Josef Aschbacher, directeur général de l'Agence Spatiale Européenne. « Cela renforce notre confiance alors que l'Agence Spatiale Européenne, en collaboration avec ses États membres, prépare la prochaine phase de financement des contrats LCRS, présentée lors de notre prochaine conférence ministérielle. Ce programme met en évidence la capacité de l'Europe à s'adapter à l'évolution rapide du secteur spatial et joue un rôle clé dans la réalisation de nos ambitions à long terme et de notre autonomie stratégique dans l'espace. »

Le processus d'examen de sécurité de l'ISS se déroule en trois phases. Selon The Exploration Company, les équipes chargées des sous-systèmes testent actuellement le matériel sur des bancs d'essai et finalisent les plans de test en vue de la phase 2 de l'examen de sécurité de la capsule Nyx Earth en 2026. Ne restera donc plus qu'une troisième phase avant sa première mission en 2028. Si tout se passe bien, l'Europe disposerait alors d'un argument coup de poing pour figurer parmi les plus grands noms de l'industrie spatiale.

Source : The Exploration Company