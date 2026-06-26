Préparez-vous à un été brûlant : des prévisions annoncent des températures jusqu'à 5 °C au-dessus des normales.

La France se prépare à un été 2026 très chaud et la question d'une nouvelle canicule en juillet revient. Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, a lancé une alerte le 24 juin sur France Inter. Elle évoque une possible vague de chaleur autour du 10 juillet. Ces prévisions retiennent l'attention parce qu'elles touchent au quotidien des Français, aux infrastructures et à l'environnement.

Ce que disent les modèles météo

Plusieurs institutions, dont Météo France et La Chaîne Météo, annoncent un mois de juillet « assurément chaud », avec des températures « au-dessus des normales de saison ». Le Global Forecast System ont modélisé des scénarios où les températures grimpent de 3 à 5 °C par rapport aux normales.

Sur les cartes d'anomalies thermiques du service européen Copernicus, l'Europe de l'Ouest apparaît en « rouge profond ». La probabilité d'une canicule nettement supérieure aux moyennes habituelles dépasse 70 % pour le mois de juillet.

Le Bassin parisien, la vallée du Rhône, le Sud-Ouest et des villes comme Paris et Rennes figurent parmi les zones concernées. Avec des pointes entre 25 et 30 °C. Steven Tual, météorologue du site Temps Breton, et Karine Durant, journaliste spécialisée dans les phénomènes météorologiques extrêmes, analysent ces prévisions et leurs marges d'erreur.

Ce que ça ferait sur l'environnement

Les données de Météo France montrent un assèchement rapide des sols. Ce phénomène agit comme un « amplificateur thermique » et rend la chaleur plus difficile à supporter. La baisse attendue des précipitations, estimée entre 10 et 30 %, augmenterait les risques d'incendies de végétation.

Monique Barbut situe le pic de chaleur de la canicule sur la semaine du 6 au 12 juillet. Karine Durant juge l'annonce prématurée et conteste la certitude affichée par la ministre. Pour la semaine du 13 au 19 juillet, les prévisions penchent vers un temps chaud mais instable, avec des orages fréquents. De quoi offrir un répit, sans pour autant écarter les risques. La prudence reste de mise.

Quelle fiabilité, et quelle suite ?

Selon Météo-Paris, les prévisions à courte échéance atteignent 90 % de fiabilité à 5 jours. Cette précision tombe à 75 % sur une semaine et à 50 % sur 10 jours. Autrement dit, mieux vaut rester prudent avant de fonder des décisions sur des pronostics lointains, tout en se préparant à des conditions extrêmes.