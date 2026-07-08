Une nouvelle vague de chaleur touche actuellement la France. Les températures devraient atteindre des niveaux préoccupants pour la santé publique. Ce phénomène survient après une canicule exceptionnelle en juin. Les températures, qui devraient dépasser les 35°C sur la majeure partie du pays, augmentent le risque de coups de chaleur et de déshydratation. La chaleur devrait encore grimper dans les jours à venir : les experts demandent d'être attentifs et préparés.

Canicule : les températures montent encore

Cette semaine, entre le 6 et le 12 juillet 2026, les températures devraient continuer à augmenter. Selon les données de Météo-France, la journée du mardi 7 juillet a été particulièrement chaude. Elle a enregistrée des pics enregistrés à 40°C. Le mercredi 8 juillet, des températures comprises entre 38°C et 40°C sont attendues dans le Sud-Ouest, avec un maximum possible de 42°C dans le Languedoc Roussillon. Mardi, des villes comme Cahors ont mesuré jusqu'à 41,4°C, Lodève 40,8°C, Bordeaux 40,7°C, et Carcassonne 40,1°C. Nantes, Cognac et Toulouse sont aussi touchées, avec respectivement 39,1°C, 39,8°C et 39,3°C. Le littoral, comme la côte Aquitaine, profite d'un répit relatif grâce aux vents d'ouest qui modèrent les températures.

Alerte météo : vigilance orange

Face à cette situation, Météo-France a activé une vigilance orange canicule sur 67 départements dès le mercredi 8 juillet. Évelyne Dhéliat, experte en météorologie, avertit que le nombre de départements en alerte pourrait encore augmenter. Cette alerte touche déjà 16 départements et pourrait s'étendre à l'Île-de-France ou au sud de la Bretagne. De son côté, Santé publique France propose des ressources, notamment la plateforme « Mieux vivre avec la chaleur », pour aider les citoyens à s'adapter aux fortes chaleurs. Depuis 2024, cette initiative accompagne la population pour mieux gérer les conséquences des températures élevées sur la santé.

Conseils pratiques pour se protéger

Alors que le pays traverse cette canicule, des mesures de précaution s'imposent. Les experts recommandent de suivre l'évolution des prévisions météorologiques via plusieurs applications, d'éviter les efforts physiques durant les heures les plus chaudes de la journée et de rester hydraté. Il est conseillé de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Pour se rafraîchir, l'application Rain Today, mentionnée par Julie Toméi, permet de suivre les épisodes de pluie localisés. Pour ceux qui vivent près des zones forestières, la vigilance pour les feux de forêt est de mise, avec un risque de danger élevé signalé.

Cette vague de chaleur illustre aussi les défis posés par le changement climatique, sur le plan environnemental comme sanitaire. Une réponse efficace suppose une meilleure sensibilisation du public et une adoption plus large des mesures préventives, comme celles promues par Santé publique France et relayées par les médias.