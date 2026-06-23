La France vit une canicule de forte intensité, et la chaleur pèse sur le quotidien dans presque tout le pays. L'épisode tient à deux mécanismes : un dôme de chaleur installé sur l'Hexagone et un blocage anticyclonique qui empêche l'air chaud de s'évacuer. Les températures grimpent fort, et la même question revient pour les prochains jours : quand cela va-t-il enfin baisser ?

Une canicule qui ne lâche pas

La vague de chaleur touche directement la France, avec des maximales qui dépassent souvent les 40 °C. Dans la moitié ouest, le thermomètre peut monter jusqu'à 42 ou 43 °C. Ces valeurs créent un stress thermique fort pour la population, mais aussi pour la végétation et les cultures, soumises à un épisode qui s'éternise. Le gouvernement a émis une vigilance, sans qu'on sache encore quel jour les températures reviendront à des niveaux plus supportables.

Cette période de canicule pourrait s'étirer sur toute la semaine prochaine. Quelques modèles annoncent un léger adoucissement en fin de semaine, mais le vrai soulagement ne viendra qu'avec l'arrivée d'une masse d'air moins chaude par le nord-ouest et l'ouest. Il faudra sans doute patienter, car une baisse nette des températures n'est pas attendue avant le 29 ou le 30 juin.

Les mécanismes météo à suivre

Le blocage anticyclonique maintient le dôme de chaleur sur la France, et les conditions restent largement anticycloniques. Début juillet, le flux pourrait s'orienter vers le nord-ouest, avec un risque d'orages et de passages pluvio-orageux. Une fenêtre plus fraîche se dessine entre le 3 et le 8 juillet mais les prévisions doivent être affinées.

Au nord-est, les températures devraient culminer autour de 39 °C à l'ombre entre mercredi et jeudi. D'ici là, les nuits resteront tropicales, ce qui aggrave le stress thermique pendant l'épisode. La façade est et le quart nord-est pourraient connaître des conditions plus changeantes, avec de possibles intempéries au début du mois de juillet.