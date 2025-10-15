Vous trouvez que votre abonnement à Canal+ vous coûte trop cher ? Nous avons pour vous une astuce méconnue qui vous permet de garder vos avantages en réduisant votre facture.

Entre Netflix, Prime Video ou encore Disney+, les abonnements mensuels s'accumulent vite. Dans le même temps, c'est votre compte en banque qui en paie le prix. Certains se tournent alors vers Canal+, qui cumule les service en une seule offre. Si cela à ses avantages, la facture peut tout de même paraître salée. C'est aussi parce que peu d'abonnés savent qu'il existe une méthode simple et tout à fait légale pour payer moins cher sans rien perdre de vos services.

Payez votre abonnement Canal+ moins cher en seulement deux clics

À l'heure où Canal+ revoit ses tarifs à la hausse, certains peuvent hésiter à renouveler leur contrat. D'autant plus qu'avec le service du groupe Bolloré, l'abonnement se conclut avec engagement. Repartir sur un ou deux ans est donc une décision qui ne se prend pas à la légère. C'est pourquoi cette nouvelle devrait faire plaisir à beaucoup : il existe une manipulation toute simple à réaliser dans votre espace client pour éviter de payer le prix fort tout en continuant à profiter de vos séries, films et compétitions sportives préférées.

Ça va sembler contre-intuitif et pourtant c'est bien la solution : avant que votre contrat ne se renouvelle automatiquement, entamez une procédure de résiliation de votre abonnement à Canal+. Cela ne va pas tout de suite mettre fin à l'abonnement. Le service de streaming ne voudrait pas voir partir ses fidèles trop rapidement. Il a donc quelques surprises en réserve pour le garder sous son aile.

Patientez quelques heures et reconnectez-vous sur votre espace client Canal+. À ce moment-là, vous verrez que la machine pour réveiller votre intérêt envers le service s'est activée. Un bandeau promotionnel apparaîtra effectivement pour vous proposer diverses remises sur votre abonnement, allant de 20 à 40 % selon les packs. Par exemple, celles et ceux qui avaient souscrit à l'offre Ciné Séries ont pu voir leur facture passer de 41 à 33 € par mois pendant un an. La formule Sport+, elle, peut descendre de 85 à 50 € sur la même période.

Voilà une méthode qui vous garantit de faire de belles économies. Vous pouvez même aller plus loin en téléphonant directement le service client de Canal+. Puisque c'est dans l'intérêt du groupe que vous restiez abonné, un geste commercial pourrait voir votre facture se délester de quelques euros supplémentaires. En résumé, un simple passage sur votre espace client, un peu de patience, voire un argumentaire bien rodé si vous voulez passer par la case téléphonique, et vous êtes reparti pour 12 mois d'engagement à moindre coût !

© Capture d'écran Les Numériques.