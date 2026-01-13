Avec son nouveau câble récemment créé, la Chine pourrait radicalement changer nos habitudes et mettre fin à tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans le domaine.

L'Alliance de coopération de l'industrie vidéo UHD 8K de Shenzhen, qui regroupe plus de 50 entreprises chinoises, a introduit une nouvelle norme de câble s'appelant GPMI (General Purpose Media Interface). Cette nouvelle interface vise à simplifier la connectivité multimédia en intégrant la vidéo, l'audio, la transmission de données et l'alimentation électrique dans une seule et même norme. La GPMI entend prendre en charge les applications à large bande passante, notamment la vidéo 8K, et tout unifier dans le domaine des communications filaires.

Un nouveau câble chinois pour les remplacer tous ?

D'après le rapport de HKEPC, le câble GPMI actuel se compose de deux versions : le type B, offrant une bande passante jusqu'à 192 Gbit/s et une alimentation de 480 W ; et le type C, compatible avec la norme USB-C existante, prenant en charge une bande passante jusqu'à 96 Gbit/s et une alimentation de 240 W. Le GPMI type-C offre des débits de transmission de données supérieurs à ceux de l'USB 4 ou du Thunderbolt 4, tout en conservant des capacités d'alimentation similaires.

Le principal avantage du GPMI résiderait par ailleurs dans sa capacité à intégrer la vidéo, l'alimentation et le contrôle dans un seul câble, simplifiant ainsi les installations technologiques modernes. Il pourrait ainsi faire disparaître les normes qu'on connaît aujourd'hui, que sont l'HDMI, le DisplayPort, le Thunderbolt ou l'USB. Cela pourrait signifier une petite révolution dans le domaine, en unifiant tout sous une seule connectique.

Son potentiel est en tout cas évident, grâce à sa bande passante efficace. Le fait qu'il soit multifonction à ce point lui permet également de trouver de multiples applications, pour un usage quotidien sur des téléviseurs, dans le domaine informatique, voire pour du gaming poussé. Cela et l'avantage écologique d'édifier un seul et unique câble universel offrent au GPMI un avenir particulièrement prometteur.

Des limites et considérations à prendre encore en compte

Malgré ces nombreux avantages, le câble GPMI soulève encore des questions pour pleinement convaincre. Tout d'abord, la technologie est encore récente, et les fabricants auront donc besoin de temps pour l'intégrer à leurs produits. Son caractère unificateur est également à relativiser. Si le GPMI Type-C est bien compatible avec les périphériques USB-C, le connecteur propriétaire du GPMI Type-B pourrait limiter son utilisation immédiate.

Si le câble GPMI dispose bien d'une bande passante et d'une puissance élevées, 480 W peuvent finalement s'avérer insuffisants pour alimenter des configurations exigeantes, comme les PC de jeu les plus puissants. Enfin, certains au sein de l'industrie peuvent voir un certain danger dans le fait qu'une telle technologie chinoise soit aussi massivement adoptée.

En l'état actuel de la situation et en dépit des nombreuses promesses du câble GPMI, ses multiples concurrents ont donc encore un certain avenir devant eux. Reste cependant à voir si celui-ci sera sur le court ou le long terme.