Des usines lunaires bâties par des robots, un million de satellites en orbite et des accélérateurs électromagnétiques : le plan délirant d'Elon Musk pour multiplier la puissance de calcul spatiale par un million.

Elon Musk a déclaré que SpaceX allait faire atterrir beaucoup de tonnage sur la Lune, qu'elle allait y construire des usines, et que les robots seraient utiles pour cela, rapporte Space. Ces propos ont été prononcés le mardi 4 août 2026, lors de la toute première téléconférence trimestrielle sur les résultats financiers de SpaceX.

L'idée : ériger sur le sol lunaire des usines capables de fabriquer les satellites Starmind, la constellation dédiée au calcul en intelligence artificielle que développe l'entreprise. La main-d'œuvre serait robotique, transportée sur place à bord de Starship, la mégafusée réutilisable de SpaceX.

Musk n'a pas détaillé de quels robots il s'agirait, mais Optimus, l'humanoïde développé par Tesla depuis 2021, en est le candidat naturel : Musk a déjà évoqué l'envoi d'unités Optimus vers Mars pour préparer une installation humaine sur la planète rouge.

L'objectif final dépasse la simple fabrication. Une fois les usines lunaires opérationnelles, SpaceX veut produire sur place les panneaux solaires et les radiateurs des satellites Starmind, puis les lancer directement depuis la surface de la Lune grâce à des accélérateurs de masse, des canons électromagnétiques d'une puissance considérable.

Musk a détaillé qu'utiliser des robots sur la Lune pour développer la fabrication sur place, ce qui pouvait paraître très science-fiction pour l'instant mais allait arriver selon lui, permettrait de construire l'accélérateur de masse sur la Lune. Il est allé plus loin, avançant qu'une production solaire et de radiateurs installée sur la Lune permettrait probablement de multiplier par 1 000, voire par un million, la capacité de calcul envoyée dans l'espace par rapport à l'économie terrestre actuelle.

Un million de satellites Starmind visés en orbite

Dévoilés en juin 2026, les premiers modèles de satellites Starmind mesurent 70 mètres de long pour 20 mètres de haut et affichent une puissance de calcul moyenne de 120 kilowatts. SpaceX veut en aligner jusqu'à un million en orbite terrestre avant d'étendre le programme plus loin dans l'espace.

L'entreprise a déjà signé des contrats de puissance de calcul avec Anthropic, Google et NVIDIA : les seuls accords avec Anthropic et Google promettent près de 26 milliards de dollars de revenus annuels.

Cette ambition lunaire n'est pas sortie de nulle part. Musk l'avait déjà exposée en février 2026, dans un billet de blog annonçant le rachat par SpaceX de xAI, sa société d'intelligence artificielle fondée en 2023.

Reste Starship, sur lequel repose tout l'édifice. La fusée se prépare pour son 14e vol d'essai, après un vol marqué par un amerrissage réussi dans l'océan sans explosion, une première. L'engin doit encore être capturé en plein vol par les bras de sa tour de lancement.

Le directeur financier de SpaceX, Bret Johnsen, a rappelé lors de la même téléconférence que Starship visait à quadrupler la capacité de charge utile et à réduire les coûts de lancement d'un facteur 10 par rapport à la fusée Falcon 9, débloquant des capacités importantes dans tous les segments d'activité de l'entreprise.

Il a ajouté que l'entreprise progressait dans la construction de l'infrastructure nécessaire pour soutenir des milliers de lancements par an, entre accélération de la production des moteurs Raptor, construction des gigabays et activation de plusieurs pas de tir à Starbase ainsi qu'aux pas 39A et 37 de Cape Canaveral, en Floride.

Cette téléconférence était aussi la première depuis que SpaceX est devenue une société cotée en bourse, à la faveur d'une introduction en juin 2026 présentée comme la plus riche de l'histoire : 86 milliards de dollars levés, pour une valorisation de 1 770 milliards de dollars.

Sur le trimestre écoulé, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars, en hausse de 92 % sur un an, et une perte nette de 541 millions de dollars, contre 1 milliard de dollars un an plus tôt.

Début 2026, aucune unité Optimus n'accomplissait encore de tâche productive dans les usines Tesla. La commercialisation grand public du robot n'est promise que pour la fin 2027.