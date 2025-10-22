Pour le bien d'une vidéo, ce youtubeur a voulu se faire plaisir en achetant une Bugatti sur Temu, mais, malheureusement pour lui, rien ne s'est passé comme prévu.

Carter Sharer est un YouTubeur qui compte environ 11 millions d'abonnés. Ses vidéos atteignent régulièrement près d'un million de vues. Dans une nouvelle vidéo, le YouTubeur commande une Bugatti sur une plateforme chinoise similaire à Alibaba, Temu. Cependant, et à son grand désarroi, la fin de l'histoire ne s'est pas très bien passée pour le créateur de contenus.

Une Bugatti surprise sur Temu, mais pas dans le bon sens du terme

Des plateformes comme Temu, Wish et Alibaba sont régulièrement critiquées pour de nombreuses raisons. Par exemple, Temu est critiquée pour la mauvaise qualité et la sécurité de ses jouets et accusée de tromper les douanes. Temu, Wish et d'autres sont donc depuis longtemps considérées comme des termes péjoratifs par les utilisateurs. Si un article semble avoir été « commandé sur Wish », ce n'est pas un compliment. Le YouTubeur Carter Sharer l'a hélas appris à ses dépends en voulant commander une Bugatti sur une telle plateforme.

Il a en effet découvert sur Temu, ou plus précisément sur son successeur, Alibaba, un modèle à 30 000 $. L'annonce décrivait la voiture comme « utilisée avec soin », un détail qui suffisait au YouTubeur. Cependant, il entretenait déjà des doutes quant à l'offre au moment de l'achat. Sharer lui-même a déclaré que le prix était officiellement bien trop bas : même les véhicules accidentés de type Bugatti, gravement endommagés, n'ont jamais été vendus nettement moins de 300 000 $, et il en montre plusieurs exemples dans sa vidéo.

L'unboxing le plus décevant de l'histoire ?

Il procède malgré tout à son achat, et dépense donc ses 30 000 $. Pendant quatre mois, le vendeur est resté sans réponse, et le YouTubeur a craint d'avoir été arnaqué. Mais finalement, sa Bugatti est bel et bien arrivée dans un gros camion. Il a ainsi reçu une lourde et massive caisse en bois, qu'il a ensuite ouverte avec son équipe vidéo. Pour ne pas en abîmer le contenu, il a dû prendre mille précautions, et utilisé plusieurs gros outils pour parvenir à révéler ce qui se trouver dans cette énorme caisse.

Après avoir déballé la caisse, il a malheureusement constaté avec effroi qu'il ne s'agissait pas d'une véritable Bugatti : la caisse contenait une réplique creuse, entièrement en mousse. À l'intérieur, il n'y avait ni moteur ni mécanisme. Pas même une porte qui lui aurait permis d'entrer. Fin mot de l'histoire : il vaut mieux éviter de commander sur des plateformes comme Alibaba ou Temu, surtout si le prix proposé est bien plus bas qu'il ne le devrait.

Source : YouTube