25 ans après la sortie du film culte où ils ont travaillé ensemble, cet acteur partage un souvenir émouvant de son parcours avec le légendaire Bruce Willis.

25 ans après la sortie du thriller de M. Night Shyamalan qui a bouleversé le cinéma, Haley Joel Osment est récemment revenu avec Entertainment Weekly et des liens humains tissés sur les moments de tournage qui l'ont façonné aux côtés de Bruce Willis. Il a ainsi rendu un hommage émouvant à ce grand monsieur du cinéma américain, qui résonne d'autant plus aujourd'hui que Willis s'est retiré des plateaux en raison d'une maladie neurodégénérative.

25 ans après, Bruce Willis a durablement marqué son jeune partenaire dans Le Sixième Sens

Cela fait déjà 25 ans que Le Sixième Sens a captivé les spectateurs avec son récit glaçant et ses performances inoubliables, propulsant M. Night Shyamalan au rang de maître conteur. Au cœur de ce film culte se trouvaient un jeune Haley Joel Osment et un Bruce Willis chevronné, dont les performances résonnent encore aujourd'hui, notamment la réplique devenue iconique : « Je vois des gens qui sont morts. » L'impact du film a largement dépassé les chiffres du box-office, marquant durablement la culture populaire, et comme Osment l'a récemment confié, sa magie s'est étendue bien au-delà de l'écran.

Dans une réflexion récente, Haley Joel Osment a décrit son expérience de travail avec Bruce Willis lors du tournage du Sixième Sens. Déjà enfant acteur, il avait perçu le charme indéniable de Willis, le qualifiant à la fois d'« accessible » et de « figure inspirante ». Connu pour ses rôles de colosses dans des films d'action, Willis a apporté une tendresse profonde à son interprétation du psychologue Dr Malcolm Crowe, influençant considérablement l'expérience d'Osment sur le tournage et enrichissant sa compréhension du métier.

Ce dont Osment se souvient le plus, ce n'est pas seulement le professionnalisme de Bruce Willis, mais aussi sa gentillesse. De petites attentions, des conversations informelles pendant les pauses aux encouragements sincères, l'ont profondément marqué, une importance qui n'a fait que croître avec le temps.

Un message émouvant et une autre marque de l'héritage d'un grand acteur

Un souvenir évoqué par Osment a notamment profondément ému les fans. Des années après la fin du tournage, il a reçu des messages vocaux de Bruce Willis, qui prenait simplement de ses nouvelles. Ces brefs messages, sincères et spontanés, résonnent encore plus fort aujourd'hui, comme une discrète confirmation d'un lien indéfectible.

Compte tenu des problèmes de santé de Bruce Willis, cette anecdote prend une dimension émotionnelle supplémentaire. Ces gestes, bien que fugaces, révèlent une facette plus personnelle de la légende hollywoodienne, le genre de relation qui s'est construite au-delà des scénarios et des plateaux de tournage, et qui a perduré malgré les aléas de la vie.

Aujourd'hui, Bruce Willis a mis sa carrière d'acteur entre parenthèses en raison d'une démence fronto-temporale, une maladie qui a affecté son quotidien. Sa famille, notamment son épouse Emma Heming et son ex-femme Demi Moore, a partagé des nouvelles touchantes, offrant un aperçu de l'amour et du soutien qui l'entourent, tout en sensibilisant le public et en sollicitant l'aide des fans.

Des moments comme ceux évoqués par Osment soulignent l'héritage que Bruce Willis continue de bâtir, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'homme. Ils rappellent au public son humanité et les liens significatifs qu'il a tissés pendant des décennies sous les projecteurs.

Source : Weekly Entertainment