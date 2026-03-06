C'est un des comédiens les plus en vogue auprès du public ces dernières années. Bradley Cooper est un acteur aux multiples talents, ce qu'il dévoile dans un de ses films les mieux notés et qui se trouve être dispo sur Netflix.

À l'âge de 51 ans, Bradley Cooper a encore une belle carrière devant lui. Acteur star des dernières années, il multiplie les rôles aux multiples emplois et s'offre même de temps en temps le loisir de passer derrière la caméra comme réalisateur. Pour autant, une performance a particulièrement retenu l'attention, et ce, il y a moins de dix ans. Remarquable en donnant la réplique à une actrice qui faisait ses débuts au cinéma, il ne se doutait sans doute pas qu'il jouait alors dans un des films les mieux notés de son parcours. Ce dernier est actuellement à découvrir sur Netflix.

Le meilleur film de Bradley Cooper vous attend sur Netflix

Pour son tout premier film en tant que réalisateur, Bradley Cooper a choisi de s'attaquer à un monument du cinéma. Le fait que le film Une étoile est née de William A. Wellman, sorti en 1937, ait déjà deux remakes ne posait visiblement pas de problème au comédien. Sûr de lui, il s'est lancé dans une quatrième version qui allait mettre en lumière un autre de ses talents. Mais, au-delà de cela, il a surtout contribué à révéler au grand jour la performance de Stefani Germanotta non plus en tant que “simple” chanteuse — plus connue sous le nom de Lady Gaga —, mais en tant que véritable actrice. Tout le propos du film A Star is Born justement.

Ainsi, en 2018, le monde entier s'émouvait devant la rencontre à double-sens d'une chanteuse au potentiel énorme et d'un chanteur bientôt sur le déclin. Alors que ce dernier, interprété par Bradley Cooper en personne, aide la première à entrer dans la lumière, c'est sa déchéance qui se dessine à l'écran sur fond d'une histoire d'amour déchirante. Lady Gaga campe quant à elle le rôle d'une jeune première qui s'éprend de son mentor. Pleine de sensibilité, elle se révèle comme une chanteuse hors norme une fois de plus, avec des titres comme “Shallow” et “I'll Never Love Again”. Mais, plus encore, elle transcende l'écran en tentant de soutenir un homme rattrapé par une addiction à l'alcool qui va le faire tomber au plus bas.

Le duo fonctionne tout de suite à l'écran. Il fonctionne même si bien qu'il vaut à chacune une pluie de récompenses parmi les cérémonies les plus prestigieuses, y compris l'Oscar de la meilleure chanson originale pour “Shallow”. Depuis, Lady Gaga a fait du chemin au cinéma, jusqu'à obtenir un rôle clé dans Joker 2. Bradley Cooper, lui, enchaîne toujours les rôles et a même réalisé deux autres films, Maestro et Is This Thing On ?. Quant à A Star is Born, il reste l'un des meilleurs films de sa carrière avec une note de 4,1 / 5 du public sur Allociné. C'est à voir ou revoir sans modération sur Netflix.