L'été arrive, les températures montent, et bien s'hydrater devient un vrai sujet de vigilance. Les épisodes de canicule reviennent chaque année et posent la même question : quelle boisson pour tenir le coup ? Météo­‑France a annoncé que neuf nouveaux départements seraient placés en vigilance orange canicule à partir de lundi 6 juillet à midi, s'ajoutant aux sept départements déjà concernés, soit seize au total. Les maxima attendus iront de 36 °C à 39 °C dans le Sud-Ouest, avec des pointes possibles à 40 °C dans le Languedoc-Roussillon. De quoi rappeler quelques bases sur l'hydratation.

Pourquoi l'eau reste la meilleure boisson

Le corps a besoin en moyenne de 2,5 litres d'eau par jour, une partie étant apportée par l'alimentation. En temps normal, on conseille de boire entre 1,5 et 2 litres d'eau. En période de canicule, ce volume grimpe à 2,5 litres, voire plus en cas d'exercice physique. L'essentiel doit venir d'eau pure : « l'eau plate, fraîche ou tiède » reste le meilleur choix de boisson pour rester hydraté.

Le thé, le café et l'alcool sont déconseillés, car ils ont un effet diurétique et augmentent la production d'urine. Une boisson comme la bière, le rosé ou le pastis donnent une sensation de fraîcheur trompeuse : elle favorise en réalité la déshydratation, en perturbant la production de vasopressine, l'hormone qui régule l'équilibre hydrique.

Attention aux boissons sucrées et très froides

Les boissons sucrées, sodas et jus de fruits sont à éviter : leur forte teneur en sucre pousse l'organisme à produire plus d'urine, ce qui entraîne des pertes d'eau inutiles. Les boissons très froides, elles, peuvent perturber temporairement la thermorégulation du corps, ce qui ne facilite pas la résistance à la chaleur.

L'eau fraîche ou tiède reste donc la recommandation principale. Pour en boire davantage sans effort, on peut y ajouter des arômes naturels, du citron ou de la fleur d'oranger par exemple. L'eau gazeuse peut aussi dépanner, mais mieux vaut la consommer avec modération si elle contient beaucoup de sel.

Conseils pratiques et précautions

Toutes les boissons ne se valent pas pour atteindre les 2,5 litres quotidiens recommandés. Concrètement, chaque verre d'une boisson alcoolisée ou sucrée devrait être compensé par un verre d'eau supplémentaire, pour que l'organisme reçoive bien la quantité d'eau dont il a besoin.

Source : franceinfo