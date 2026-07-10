Trois minutes après une alerte de navigation, l'avion plonge à plus de 6 800 mètres par minute. Cinq membres d'équipage disparus, un avion de 27 ans, une enquête qui commence à peine.

Le crash a été confirmé douze heures après la disparition de l'appareil des radars. Des débris du Boeing 737 exploité par la compagnie cargo pakistanaise K2 Airways ont été localisés dans l'après-midi de mercredi, à environ 98,2 kilomètres au sud d'Ormara, selon l'annonce de la Pakistan Airports Authority (PAA) sur les réseaux sociaux.

Cinq personnes se trouvaient à bord : un pilote, un copilote, un responsable du fret et deux techniciens. K2 Airways l'a confirmé dans un communiqué : « Il y avait cinq membres d'équipage à bord de l'appareil. »

L'avion assurait la liaison entre Sharjah, aux Émirats arabes unis, et Karachi, un trajet censé durer deux heures. Il a perdu tout contact avec le contrôle aérien après son décollage, sans que l'on sache pour l'instant ce qui s'est passé à bord dans les minutes précédant la chute.

Boeing 737 : une descente brutale trois minutes après une alerte de navigation

À 21h18 heure locale, l'équipage a signalé une panne du système de navigation. Le centre de contrôle de Karachi a alors pris la direction du vol. Trois minutes plus tard, le Boeing 737 a commencé à perdre soudainement de l'altitude.

Selon les données de Flightradar24, l'avion a d'abord perdu de l'altitude, puis est brièvement remonté, avant de s'écraser à une vitesse de 6 830 mètres par minute. L'appareil a effectué un virage serré avant de disparaître des radars vers 21h21, environ 80 minutes après le début du vol. Le contact radar et la communication ont ensuite été définitivement perdus, selon l'autorité aéroportuaire.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a confirmé le crash dans la mer d'Arabie et exprimé ses condoléances aux familles de l'équipage. Il s'est dit bouleversé par cet incident tragique et a ordonné à l'autorité de l'aviation civile, à la marine et à l'armée de l'air d'intensifier les mesures de sauvetage. Des opérations de recherche sont toujours en cours.

K2 Airways a de son côté assuré coopérer avec les autorités. « K2 Airways coopère pleinement avec l'Autorité de l'aviation civile pakistanaise et les agences gouvernementales. Nous continuons de prier, ardemment, pour la sécurité de nos collègues », a fait savoir la compagnie dans un communiqué.

Fondée en 2018 selon ses propres déclarations, K2 Airways est une entreprise privée. L'appareil concerné, immatriculé AP-BOI, avait un long passé de vol : selon le journal pakistanais The Express Tribune, il était en service depuis plus de 27 ans.

Ce Boeing 737 avait effectué son premier vol en 1999 pour la compagnie russe Aeroflot, avant de voler pour Garuda Indonesia. Il avait été transformé d'avion de passagers en avion cargo en 2011, puis loué par K2 Airways en 2024.

Si des victimes étaient confirmées, cet accident constituerait le premier accident mortel au Pakistan depuis 2020. Cette année-là, un Airbus A320 de Pakistan International Airlines s'était écrasé peu avant la piste d'atterrissage à Karachi, tuant 97 personnes. Les pilotes avaient été distraits par une discussion sur le coronavirus avant une tentative d'atterrissage ratée.