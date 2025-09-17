C'est un feuilleton qui a capté l'attention de nombreuses personnes à travers, à tel point qu'il fera bientôt l'objet d'une docu-série baptisée : « Le Bitcoin enterré : la vraie vie de la chasse au trésor de James Howells ». Comme son nom l'indique, celle-ci retrace l'aventure improbable de James Howells, qui a commencé il y a 12 ans, et qui a dû s'arrêter en raison d'une interminable bataille juridique. Avant sa diffusion, voici donc un résumé de cette chasse de 742 millions de dollars en bictoins enterrés quelque part dans une décharge de Newport, aux États-Unis.

L'histoire improbable d'un disque de 742 millions de dollars en Bitcoin perdu dans une décharge

L'histoire a donc commencé en 2013, lorsque Howells, lors d'un nettoyage de bureau de routine, a jeté un disque dur contenant la clé privée de son portefeuille de Bitcoin dans une décharge de Newport. À l'époque, ce qu'on appelle également le BTC en était à ses balbutiements, un actif encore largement spéculatif et de valeur modeste. À l'époque, rares étaient ceux qui pouvaient prédire la rapidité avec laquelle sa valeur grimperait. Le disque dur, contenant un trésor numérique d'environ 742 millions de dollars en Bitcoin aujourd'hui, se trouve quelque part dans la fameuse décharge de Newport, et y restera a priori pour toujours.

Dans les années qui ont suivi, alors que le Bitcoin atteignait des sommets sans précédent, Howells a réalisé l'ampleur de son erreur. Ce qui était initialement une erreur frustrante mais gérable a escaladé en cauchemar financier, Howells étant de plus en plus désespéré de récupérer sa fortune perdue. Mais récupérer le disque, enfoui sous des milliers de tonnes de déchets, s'est avéré bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé.

12 ans de recherche réduits à néant

Howells n'a pas seulement lutté contre les autorités locales, mais aussi contre la justice. Malgré sa ténacité et les plans innovants qu'il a mis en place pour que sa recherche ait un impact environnemental minimal, son dossier s'est heurté à de nombreux obstacles juridiques. En 2024, un juge britannique a statué que les efforts de récupération par Howells par son disque dur contenant 742 millions de dollars en Bitcoin n'avaient « aucune chance réaliste » de succès. Cette décision est intervenue après 11 ans de tentative, notamment des évaluations techniques qui ont mis en évidence l'extrême difficulté de récupérer un disque dur exposé aux conditions difficiles d'une décharge pendant plus de dix ans.

Le juge a souligné plusieurs facteurs rendant l'affaire intenable, notamment l'état du disque dur contenant la vaste fortune en Bitcoin après plus de dix ans d'exposition à l'humidité, à la pression et à des températures extrêmes. Les délais imposés par la législation britannique, qui limitent les actions en justice à une certaine période, ont également joué un rôle important dans la décision du tribunal de rejeter l'affaire Howells. Même si les efforts de récupération étaient autorisés, les experts ont reconnu que les chances de survie du disque étaient minces.

Ce jugement a officiellement mis fin aux poursuites de Howells. Son histoire, qui avait commencé par une simple erreur administrative, était devenue un exemple monumental des frustrations que peut engendrer la richesse numérique autour du Bitcoin, où la perte d'une seule clé peut entraîner la disparition définitive de vastes fortunes. Une affaire qui a déchaîné les passions, et qui aura donc droit à une docu-série d'ici fin 2025.

Source : BBC