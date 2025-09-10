La pizza on aime tous ça. Quand elles finissent par faire perdre plusieurs milliards de dollars, un peu moins. Retour sur l’un des épisodes les plus insolites de l'histoire du Bitcoin.

Depuis ses débuts, l’histoire du Bitcoin est ponctuée d'événements insolites, dont certains sont devenus des dates importantes dans l’univers de la cryptomonnaie. C’est notamment le cas du 22 mai, une date marquée d’une pierre blanche par de nombreux amateurs de cette monnaie virtuelle. En 2010, à cette même date, alors que le bitcoin n’en était qu’à ses balbutiements, le développeur Laszlo Hanyecz a acheté deux pizzas qui, avec le recul, lui ont coûté très cher.

Quand deux pizzas achetées avec des Bitcoins font perdre 1,1 milliard de dollars

Le 22 mai est ainsi connu comme le « Bitcoin Pizza Day », le jour où un bien réel a été acquis pour la première fois grâce à la cryptomonnaie. À l'époque, Laszlo Hanyecz cherchait une bonne âme prête à lui livrer deux pizzas en échange de 10 000 bitcoins. Si aujourd'hui les livreurs se seraient précipités sans poser de question, la tâche était plus délicate à l'époque, alors que les monnaies virtuelles étaient méconnues. C'est sur le forum Bitcointalk, où se trouvait le créateur du bitcoin, connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, que le développeur américain a lancé un appel d'offres.

Le 17 mai 2010, il proposait 10 000 bitcoins à quiconque accepterait de lui livrer deux pizzas. « Peut-être deux grandes, pour en avoir une autre pour le lendemain. J’aime bien avoir un reste de pizza pour en grignoter un peu plus tard. », demandait-il. Pour 36 €, un internaute accepte l’offre, commande deux pizzas chez Papa John’s avec son propre argent, puis les fait livrer en Floride à Laszlo Hanyecz, qui croit avoir fait l’affaire du siècle. « J’ai reçu des pizzas pour avoir contribué à un projet. Généralement, les passe-temps sont une perte de temps et d’argent, mais dans ce cas, il m’a permis de manger gratuitement », expliquait-il en 2019.

Laszlo Hanyecz avec ses pizzas achetées en Bitcoins

7,7 milliards d'euros perdus pour des pizzas

Mais avec le recul, ces deux pizzas ont un goût amer : elles lui ont finalement fait perdre plus d’un milliard de dollars, soit 980 000 euros, le prix de 10 000 bitcoins aujourd’hui. À l’époque, la cryptomonnaie la plus populaire ne valait presque rien : 0,004 € tout au plus. Aujourd'hui, elle avoisine les 98 000 €. Depuis, cette journée symbolique a été immortalisée sous le nom de « Bitcoin Pizza Day ».

Certaines enseignes surfent même sur cet épisode insolite pour proposer des offres promotionnelles aux amateurs de cryptomonnaie qui auraient envie d'une pizza. Pourvu qu'ils ne le regretteront pas plus tard, comme le malheureux qui a perdu plusieurs milliards. En effet, l’amour de Laszlo Hanyecz pour le mets italien est tel qu’il a renouvelé la transaction entre avril et août 2010 pour près de 79 000 bitcoins, soit 7,7 milliards d’euros aujourd’hui. Espérons qu’il a apprécié les pizzas les plus chères de l’histoire.