Le maître incontesté de la tech fait un retour inattendu. Non pas pour revenir chez Microsoft ou diriger une nouvelle entreprise, mais pour aider sa propre fille au sein de sa startup.

Bill Gates a repris du service, mais pas comme on l’attendait. Loin des affaires de grande envergure ou des investissements colossaux, l'ex-CEO de Microsoft a récemment pris un rôle inédit dans une start-up : celui de conseiller client. Le multimilliardaire et pionnier de la tech s'est en effet retrouvé, un temps, au service client de Phia, la start-up fondée par sa fille, Phoebe Gates, et Sophia Kianni.

Bill Gates se retrousse les manches pour sa fille

Parce que l’on associe généralement les grandes figures de la tech à des projets de grande envergure, il est surprenant de voir Bill Gates, retraité du monde des affaires depuis plusieurs années, se retrousser les manches pour soutenir une start-up. Pourtant, c’est exactement ce qu’il a fait pour Phia, qui développe une application et une extension Chrome permettant de scanner plus de 40 000 sites afin de dénicher les meilleures offres, tout en favorisant la seconde main et en promouvant des alternatives durables. Un projet à la fois innovant et dans l’air du temps, mais qui manquait sans doute de visibilité. Bill Gates a comblé cette lacune le temps d’une journée, en entrant directement en contact avec les utilisateurs de Phia, recueillant leurs questions, retours et problèmes, et en y répondant autant que possible.

Dans un post LinkedIn, l’entrepreneur iconique a expliqué : « Lorsque votre fille vous demande si vous seriez prêt à travailler dans le service client de sa start-up, la seule réponse correcte est oui. » Avec humour, il a ajouté qu’il espérait « ne rien casser » avant de se lancer dans cette première expérience côté support client de Phia. Au‑delà de la plaisanterie, cette démarche envoie un message clair à l’ensemble des dirigeants d’entreprise : rester à l’écoute des utilisateurs est essentiel.

Bill Gates et sa fille Phoebe Gates

Une vision pour réussir

Malgré l’essor des technologies et la distance que peuvent créer certaines grandes entreprises, comprendre un produit passe par l’immersion directe sur le terrain et le contact avec ses utilisateurs. À une époque où de nombreux dirigeants privilégient rapports numériques et réunions virtuelles, Bill Gates plaide pour une approche plus concrète et pragmatique.

« J’ai beaucoup réfléchi à la manière dont la technologie peut rendre les systèmes plus efficaces, plus équitables et plus accessibles. Mais au fil des années, j’ai appris que la meilleure façon de comprendre comment quelque chose fonctionne, ou où cela coince, est d’aller directement à la rencontre des personnes qui l’utilisent », a-t-il expliqué. En s’immergeant ainsi au cœur de l’expérience client, Bill Gates illustre l’importance de l’humilité et de l’engagement direct pour améliorer continuellement l’expérience utilisateur. L’homme a toujours défendu l’idée de « mettre les mains dans le cambouis », pour identifier clairement ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté.

Source : Bill Gates via LinkedIn