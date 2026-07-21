Ce geste anodin du quotidien pourrait bien user votre matériel plus vite que prévu, voire pire. Un expert en électronique révèle les vrais risques cachés derrière votre chargeur toujours branché.

Laisser un chargeur de téléphone branché à une prise sans qu'aucun appareil y soit relié n'est pas un simple réflexe sans conséquence. Cette pratique très répandue est même qualifiée d'erreur commune très dangereuse dans un article L'Internaute. Trois risques sont pointés : la surconsommation électrique, le danger d'incendie et l'usure prématurée du matériel.

Une consommation fantôme qui finit par peser

Même sans téléphone branché au bout, un chargeur relié au réseau continue d'absorber de l'énergie. Les composants électroniques internes restent actifs tant que l'appareil reste connecté à la prise. Les spécialistes appellent ce phénomène le « vampire power », ou consommation fantôme.

L'addition reste modeste à l'échelle d'un seul foyer : six chargeurs branchés 24h/24 n'ajoutent que 0,39 centime par an à la facture d'électricité. Mais ce gaspillage, répété à l'échelle de la population, représente une quantité d'énergie non négligeable chaque année. Farivar y voit une démarche collective de sobriété énergétique, sans pour autant appeler à la psychose.

Le rôle d'un chargeur est de convertir le courant alternatif du réseau en courant continu adapté à la batterie. Cette conversion mobilise un transformateur, des circuits de conversion, des filtres et des systèmes de régulation. Certains de ces circuits restent actifs même à vide, pour assurer la sécurité et la gestion de l'alimentation, ce qui explique la consommation résiduelle.

Les modèles les plus récents intègrent toutefois des technologies de veille profonde qui limitent cette dépense jusqu'au branchement d'un appareil.

Le risque d'incendie n'est pas très élevé, mais il existe

Un chargeur laissé en permanence sous tension accumule de la chaleur. Cette énergie non utilisée peut créer un phénomène de surchauffe, et dans les cas les plus défavorables, provoquer un incendie. Le risque, précise l'article, n'est « pas très élevé », mais justifie tout de même de débrancher systématiquement par prudence.

Ce danger s'accroît nettement avec les chargeurs bon marché ou non certifiés, plus sujets aux courts-circuits et aux pannes. Farivar est clair sur ce point : les chargeurs modernes sont conçus pour résister aux aléas du réseau, mais les modèles douteux présentent un risque réel de surchauffe. Il recommande de privilégier des adaptateurs originaux ou certifiés, qui ont passé les tests de sécurité requis.

Les fluctuations de tension, lors d'un orage ou d'une panne sur le réseau par exemple, peuvent aussi provoquer des surtensions capables d'endommager l'adaptateur. Les systèmes de protection intégrés aux chargeurs récents ne parviennent pas toujours à éviter ces dégâts.

L'activité continue des composants use progressivement l'adaptateur, même sans rien de connecté au bout du câble. Smartphones, consoles portables et ordinateurs sont concernés au même titre. Résultat concret : il faut racheter plus souvent son matériel.

Certains signes doivent alerter sans délai : un boîtier qui chauffe anormalement, des fissures, une odeur étrange ou un câble usé. Dans ce cas, il faut débrancher l'appareil et arrêter de l'utiliser. Pour les personnes distraites, une multiprise équipée d'un bouton d'arrêt permet de couper l'alimentation sans avoir à débrancher physiquement le chargeur.

Farivar insiste sur le fait que l'urgence concerne surtout les chargeurs anciens, endommagés ou de qualité douteuse. Pour un foyer moderne équipé de matériel certifié, laisser un chargeur branché n'a rien de catastrophique. Ses conseils tiennent en trois points :

privilégier des chargeurs certifiés,

surveiller leur état régulièrement,

et prendre l'habitude de débrancher dès que possible.

Autre recommandation qui revient dans l'article : ne jamais laisser son téléphone charger toute la nuit, car cela abîme la batterie. Mieux vaut aussi éviter de le recharger dans un endroit trop chaud, et changer de câble ou d'adaptateur dès qu'un signe d'usure apparaît.