En plus de 40 ans, Batman a été décliné sur de nombreux supports. Films, jeux vidéo, séries télévisées, animations… Il y a pourtant une adaptation qui a marqué tout le monde grâce à ses personnages, dont certains sont devenus cultes aujourd’hui.

Considérée par beaucoup comme la meilleure adaptation, Batman The Animated Series a profondément marqué l’histoire du Chevalier Noir. Diffusée dans les années 1990, la série ne s’est pas contentée de moderniser Batman avec une esthétique noire et une écriture plus mature, elle a littéralement enrichi le mythe en créant des personnages aujourd’hui devenus cultes et intégrés officiellement aux comics, jeux, films et autres séries.

La série animée Batman a créé des personnages devenus cultes

Parmi ses plus grandes réussites : Harley Quinn. Née en tant que simple acolyte du Joker le 11 septembre 1992, elle est depuis devenu l’un des personnages les plus appréciés de l’univers du Chevalier Noir. Films, séries, apparition dans les jeux vidéos… La série Batman a créé une icône mondiale de DC. Si son aura reste indétrônable, d’autres personnages récurrents ont également été créés pour la série animée. Elle a par exemple aussi introduit Renee Montoya, policière emblématique de Gotham dont l’évolution l’a menée jusqu’au rôle de The Question et au film Birds of Prey. Ou encore Andrea Beaumont, alias le Phantasm, l’un des adversaires les plus tragiques et marquants de Batman.

Batman The Animated Series a également donné plus de profondeur à des figures emblématiques comme Mr. Freeze, le faisant passer d’un vilain caricatural à un symbole de l’amour perdu grâce à la création du personnage Nora Fries, son épouse. Cette dernière est récemment revenue dans la série animée Harley Quinn. Lock-Up a été conçu pour explorer les dérives de la justice autoritaire quand Roland Daggett a incarné une corruption industrielle glaçante et réaliste. Même des personnages plus improbables, comme le Prince du Condiment, sont devenus des favoris des fans grâce à l’audace et à l’humour de la série animée Batman. Voici tous les personnages qui ont contribué à ériger Batman The Animated Series au rang de culte et qui sont devenus des références dans l'univers :

Harley Quinn

Figure la plus légendaire de Batman The Animated Series, l’acolyte et amante du Joker a fait ses débuts dans l’épisode Joker le magnifique en 1992. Elle a ensuite intégré la continuité officielle dans Batman : Harley Quinn #1 (1999), avant de s’imposer comme une figure majeure des comics, films, séries animées et évidemment des jeux vidéo comme la série Batmant Arkham et Suicide Squad Kill the Justice League.

Nora Fries, l'une des histoires tragiques de Batman

L'épouse cryogénisée de Mr. Freeze a fait sa première apparition dans l’épisode Amour sur glace. Elle a ensuite été intégrée aux comics dans Batman Mr. Freeze #1 (1997), qui a redéfinit l’histoire de l’antagoniste, puis dans le film Batman and Robin, avant de devenir une figure régulière de l’univers du Chevalier Noir.

Renee Montoya

Elle a fait sa première apparition dans l’épisode Le Poison d’Ivy en tant policière compétente et intègre de Gotham. Elle a ensuite intégré les comics dès Batman #475 (1992), avant d’évoluer en The Question et de rejoindre la série de comics Gotham Central et le film Birds of Prey (2020).

Simon Trent, ou l'idole de Batman

Ancien acteur et idole de Batman devenu héros malgré lui, il a fait ses débuts dans l’épisode La Légende du Chevalier gris. Cette version spécifique du personnage est entrée dans les comics dans Gotham Academy #4 (2014) et il a même eu le droit à une mention dans la série de jeux Batman Arkham.

Phantasm (Andrea Beaumont)

À la fois amour perdu et ennemie de Batman, elle est apparue pour la première fois dans le film Batman contre le fantôme masqué, dérivé de la série. Sa dualité tragique, a donné naissance à l'un des méchants les plus complexes sur le plan émotionnel de l'histoire de Batman. Elle a ensuite fait son entrée officielle dans les comics dans Batman/Catwoman #1 (2021).

Le Roi du Condiment

Il a fait sa première apparition dans l’épisode Rire et mourir de Batman The Animated Series. Conçu comme un personnage parodique armé de ketchup et de moutarde, il est sorti de l’écran pour rejoindre la continuité officielle dans Birds of Prey #37 (2002). Il apparaît depuis régulièrement dans les séries animées et même certains jeux.

Red Claw

Cette cheffe terroriste charismatique a opposé Batman et Catwoman dans une intrigue d’espionnage lors de l’épisode La Chatte et la Griffe, où elle a fait sa première apparition. Il aura fallu attendre 2022 et le comics Catwoman vol. 5 #43 pour qu’elle revienne.

Lock-Up (Lyle Bolton)

Ancien responsable de la sécurité d’Arkham, incarnant une justice autoritaire et dévoyée, il a fait ses débuts dans l’épisode Lock-Up. Il a ensuite rejoint les comics dans Detective Comics #694 (1996), où il est devenu un antagoniste récurrent.

Roland Daggett

Première apparition dans l’épisode Bas les masques. Les expérimentations de ce businessman impitoyable ont créé des antagonistes comme Clayface. Il est réapparu dans plusieurs comics, et plus spécialement dans le Detective Comics Annual #2018. Le film The Dark Knight Rises proposait par ailleurs une variante nommée John Daggett.

Kyodai Ken, le rival de Batman

Rival de Bruce Wayne lors de son entraînement au Japon, celui qui représente la voie de la vengeance a fait sa première apparition dans l’épisode Le Samouraï. Il est ensuite revenu dans les comics dans Detective Comics #996 (2019).

The Sewer King

Tyran grotesque régnant sur des orphelins kidnappés sous Gotham, il a débuté dans l’épisode Les Enfants perdus de Batman The Animated Series. Devenu l’une incarnation des incarnations de la noirceur et de la maturité de la série, il est ensuite revenu brièvement dans les comics 52 #25 de DC en tant que maître du crime de Gotham.

Baby-Doll (Mary Dahl)

Ancienne enfant star prisonnière dans un corps d’enfant qui a sombré dans la folie, elle a fait ses débuts dans l'épisode éponyme. Elle est réapparue dans les comics Batman: White Knight #2, dans l’univers étendu de DC puis dans la série animée Kite Man: Hell Yeah débutée en 2024.