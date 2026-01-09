Des super-héros de Marvel à ceux de DC Comics, en passant aussi parfois par d’autres personnages emblématiques de la pop-culture, tout le monde vous le dira : combattre les méchants doit toujours se faire avec classe. Bien sûr, le confort et la praticité d’une tenue doivent toujours rester au cœur de l’équation, sous peine de perdre l’avantage en plein combat. Mais un costume, c’est aussi une identité à laquelle les fans sont parfois très attachés. Et heureusement, il semble que DC Comics ait une nouvelle fois réussi à taper dans le mille avec Batman.

Batman fait peau neuve et change de costume

En effet, en près de 90 ans d’exploitation, le héros créé par Bob Kane et Bill Finger est passé entre de nombreuses mains, qui ont donné vie à tout autant de versions du Chevalier Noir au fil des décennies. Naturellement, Batman a alors beaucoup évolué durant ce laps de temps, connaissant quelques changements de design pour mieux coller aux arcs narratifs en cours ou aux tendances du moment. Et si certains des choix ont parfois pu avoir du mal à trouver grâce aux yeux des fans, le dernier en date, en revanche, semble mettre tout le monde d’accord.

Et pour cause, pour accompagner le début de la « nouvelle ère » de Batman initiée par DC Comics en septembre 2025, les auteurs de ce nouveau départ, à savoir Matt Fraction, Jorge Jiménez et Tomeu Morey, ont mis les petits plats dans les grands avec l’arrivée d’un nouveau costume. Un costume qui, évidemment, reste dans les standards du Chevalier Noir avec ses teintes de gris foncé et de bleu, mais qui s’accompagne au passage de multiples touches de modernisation ayant beaucoup plu aux fans de Batman.

On peut par exemple noter une légère modification du logo apparaissant sur le torse du héros qui, tout en étant toujours en forme de chauve-souris, apparaît cette fois-ci plus allongé et plus détaillé que par le passé. Le plus intéressant se trouve néanmoins assurément du côté de la cape, dont les coupes sont désormais beaucoup plus nettes et beaucoup plus larges de sorte à rappeler davantage les ailes d’une chauve-souris lorsque Batman la déploie. Un changement esthétique plutôt bien pensé donc, qui n’arrive toutefois pas seul.





Une nouveauté déjà très appréciée des fans

Car ce qui a surtout marqué les fans dans ces nouveaux comics, c’est sans surprise l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité pour le costume, désormais accompagné d’une Bat-Wing. Mais de quoi s’agit-il concrètement ? Tout simplement d’une sorte de planeur qui, grâce à la présence d’une technologie aérodynamique directement intégrée à la cape, permet à Batman de planer plus facilement au-dessus des rues de Gotham. En sachant que cela s’accompagne alors d’une sorte de petit guidon, qui l’aide à se diriger plus facilement sur de courtes distances.

À cela vient enfin s’ajouter un dernier petit détail, à savoir la présence de lunettes pour protéger les yeux du Chevalier Noir lorsque celui-ci pourfend les airs. Bref, vous l’aurez compris donc : outre ses améliorations esthétiques très appréciées, la nouvelle tenue de Batman séduit aussi les fans par son côté pratique, qui promet des mises en scènes plutôt intéressantes à l’avenir. Notons pour finir qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, cinq numéros de la nouvelle série Batman sont d’ores et déjà disponibles, le dernier étant arrivé le 7 janvier 2026.

