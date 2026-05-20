En attendant un potentiel retour de la légendaire franchise Batman Arkham, les fans de la chauve-souris ont dès cette semaine droit à leur dose de Chevalier Noir avec LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir, qui reprend d'ailleurs de nombreuses mécaniques de jeu de la mythique licence du studio britannique Rocksteady. Si vous préférez toutefois de vivre l'expérience avec des graphismes plus réalistes, un épisode de la saga original sorti il y a onze ans a donc fait l'objet d'une nouvelle fonctionnalité tout récemment.

Un retour inattendu pour le petit dernier de la mythique licence Batman Arkham

Une nouvelle fonctionnalité pour Batman Arkham Knight fait son apparition près de 11 ans après la sortie du jeu. Bien que la série Arkham ait connu quelques nouveaux opus au cours de la dernière décennie (principalement Arkham VR et Arkham Shadow), Arkham Knight reste le dernier jeu de la franchise à conserver son format traditionnel. Et même si Rocksteady n'a plus proposé de contenu additionnel pour Batman Arkham Knight depuis un certain temps, cela n'a pas empêché les joueurs sur une plateforme de bénéficier d'une mise à jour conséquente.

Ces derniers jours, Batman Arkham Knight a en effet rejoint le catalogue Play Anywhere de Xbox. Les sauvegardes d'Arkham Knight sont ainsi désormais compatibles entre les consoles Xbox et le PC, permettant aux joueurs de reprendre leur partie à tout moment, sans avoir à se limiter à une seule plateforme. L'expansion du catalogue Play Anywhere est une priorité majeure pour Xbox ces dernières années, notamment pour les nouvelles sorties. L'intégration de Batman Arkham Knight à ce catalogue est donc une surprise, mais très appréciable au demeurant.

© Warner Bros. Games/Rocksteady Studios

En attendant un éventuel retour du Chevalier Noir à sa gloire d'antan

Concernant l'avenir de la franchise Batman Arkham, le mystère demeure. Selon certaines rumeurs, Rocksteady Studios souhaiterait revenir à ses précédents amours après l'échec cuisant de son jeu-service Suicide Squad : Kill the Justice League. Si cela se confirme, ce nouvel opus ne devrait pas voir le jour avant plusieurs années, ce qui laisse présager une sortie sur PS6 et sur la future Xbox Helix de Microsoft.

Bien qu'il ne fasse pas partie de la série Arkham, LEGO Batman l'Héritage du Chevalier Noir devrait en attendant combler les fans de l'iconique justicier de Gotham en quête d'une expérience similaire. Et si cela ne vous convient pas, Batman: Arkham Knight est en tout cas désormais meilleur que jamais sur Xbox et PC, l'occasion idéale pour replonger dans le dernier épisode de l'une des meilleurs adaptations vidéoludiques de super-héros de tous les temps.