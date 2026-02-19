Qui a dit que le vendredi 13 était une journée supposée porter malheur ? Certainement pas la communauté scientifique, en tout cas, qui a récemment été secouée par une découverte de grande ampleur survenue ce 13 février 2026 en Argentine. En effet, pour la première fois de l’histoire, le plus grand des animaux marins, à savoir la baleine bleue, a été aperçu par une équipe de chercheurs dans les eaux du parc provincial de la Patagonie Bleue, dans la province de Chubut. Et pour le monde maritime, cela pourrait changer beaucoup de choses.

La présence du plus grand mammifère repérée au large de Chubut

Repérée dans le cadre d’une campagne de surveillance menée par la fondation Rewilding Argentina, l’animal, qui peut atteindre jusqu’à 30 mètres de long et peser jusqu’à 140 tonnes, se déplaçait en direction du large lorsqu’il a été aperçu au loin par l’équipe de Tomás Tamagno. Le biologiste, spécialisé dans l’étude des animaux marins, était alors en train de réaliser des travaux de photo-identification de baleine à bosse et de rorquals boréaux lorsque cette silhouette d’une taille plus qu’inhabituelle pour la région a été observée se déplaçant non loin de là.

Vraisemblablement issue de la sous-espèce provenant de l’Antarctique, aussi connue sous le nom de Balaenoptera Musculus Intermedia, la présence de cette baleine bleue au large de Chubut fait alors office de découverte majeure. Car tandis que cette dernière figure aujourd’hui dans la liste des espèces maritimes les plus en danger à cause de toutes les chasses organisées à son encontre au cours du XXème siècle, le fait qu’elle ait été aperçue dans les eaux de la région pose forcément plusieurs grandes questions.

La plus importante étant alors, évidemment : est-ce simplement le fruit du hasard, ou la baleine bleue est-elle aujourd’hui bien plus présente au large de l’Argentine qu’on ne le pensait ? Nul doute que la fondation Rewilding Argentina, à l’origine de cette belle découverte, se penchera sur cette interrogation à l’avenir. Mais en attendant, une chose est sûre : au-delà même de renforcer l’importance des zones maritimes protégées à travers le monde, cela renforce aussi la position clé de la Patagonie en tant que région biologique majeure de l’Atlantique Sud.

L’Argentine, un pays réputé pour la présence de baleines

Précisons néanmoins que sans tenir compte de la baleine bleue, dont la présence semble pour l’instant des plus exceptionnelles, l’Argentine est réputée pour la présence du plus grand mammifère de la planète. Les touristes s’y rendent par exemple régulièrement pour pouvoir y observer les bancs de baleines australes, aussi connues sous le nom de baleines franches, que l’on y retrouve généralement de mai à octobre du côté de la Patagonie Nord. Un spectacle aussi sublime qu’unique donc, sachant que ces dernières ne craignent pas forcément la présence humaine.

