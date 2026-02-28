À défaut d’avoir droit à un Baldur’s Gate 4 signé Larian Studios, Craig Mazin (The Last of Us) s’attaquera à la suite de Baldur’s Gate 3 dans le cadre d’une série à venir sur HBO.

De The Last of Us Part 2 à Clair Obscur Expedition 33, en passant par Elden Ring et It Takes Two, nombreux sont les jeux à avoir marqué le public ces dernières années. Évidemment, il est alors impossible de ne pas citer non plus Baldur’s Gate 3, qui n’est autre que la grosse sensation de 2023. Car oui, pour le lancement de sa version finale, le titre de Larian Studios a su trouver grâce aux yeux des joueurs, qui n’attendent plus qu’une chose : Baldur’s Gate 4. Et d’une certaine manière, cela arrivera bel et bien, même si ce n’est pas forcément comme on l’attendait.

Baldur’s Gate 4 arrive, mais pas comme les fans l’attendaient

En effet, ce n’est désormais plus un secret : après avoir aidé Naughty Dog à porter l’histoire de The Last of Us sur le petit écran, Craig Mazin s’attaquera à celui de Baldur’s Gate, toujours pour le compte de HBO. Son approche, toutefois, sera drastiquement différente de son travail sur les aventures d’Ellie et Joel. Car là où ces dernières se contentent de retranscrire les événements du jeu au format série, l’adaptation du RPG, quant à elle, nous contera une histoire inédite dont les événements « continueront l’histoire de Baldur’s Gate 3 ».

À défaut d’avoir droit à un Baldur’s Gate 4 de la part de Larian, qui a préféré retourner à ses premiers amours avec Divinity, les fans du jeu pourront ainsi en quelques sortes prolonger leur aventure dans cet univers. Même si, RPG oblige, cela implique alors de nombreuses et épineuses questions. Car pour pouvoir nous conter la suite de Baldur’s Gate 3, Mazin et HBO devront forcément s’en tenir à l’une des fins du jeu, qui n’est pas la même en fonction de la partie des joueurs et qui pourra donc amener à en frustrer certains.

D’autant plus que, comme ont pu le confirmer les boss de Larian, le studio n’est aucunement impliqué dans la production de cette série, qui devra de fait se passer des scénaristes de l’équipe belge. Pour autant, à ce stade, rien ne dit non plus si Wizards of the Coast considèrera cette adaptation comme un élément canon du lore ou non. Car après tout, dans l’éventualité où un véritable Baldur’s Gate 4 devait être amené à voir le jour, le studio à l’origine de celui-ci pourrait très bien décider de faire fi de tous les événements contés dans la série de Mazin.

© Larian Studios

« C’est un rêve devenu réalité », assure Craig Mazin

Quoi qu’il en soit, cette dernière pourrait bien s’imposer comme une vraie bénédiction pour les fans de Baldur’s Gate, dont le réalisateur assure d’ailleurs faire partie. « Après avoir passé près de 1 000 heures dans l’incroyable univers de Baldur’s Gate 3, c’est un rêve devenu réalité que de pouvoir poursuivre l’histoire créée par Larian et Wizards of the Coast » a-t-il notamment clamé à l’annonce de la série par HBO. Avant d’ajouter que plus largement encore, il se considère aussi comme « un fan inconditionnel de Donjons et Dragons ».

Et nul doute que Mazin fera tout son possible pour nous le prouver à travers cette adaptation, sur laquelle les détails sont encore relativement flous. Tout ce que l’on sait, c’est que l’intrigue se situera après Baldur’s Gate 3, et qu’elle mêlera à la fois des personnages déjà bien connus des joueurs à des nouveaux venus. Mais cela suffira-t-il à convaincre les fans que cette adaptation a les capacités de s’imposer comme le Baldur’s Gate 4 officieux dont tout le monde rêve ? Réponse lors de la diffusion, qui risque néanmoins de ne pas avoir lieu avant un long moment.

Source : HBO