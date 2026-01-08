À bien des égards, Baldur's Gate 3 est incontestablement l'un des meilleurs RPG de tous les temps. Ce notamment grâce à une impressionnante adaptation au format vidéoludique de la liberté d'une véritable partie de Donjons & Dragons, mais aussi grâce à son histoire passionnante et ses personnages incroyablement marquants. Si le chef d'œuvre de Larian Studios et le GOTY 2023 absolu figure parmi vos jeux de prédilection, alors vous allez être bien servi par le nouveau jeu qui nous intéresse ici, qui a en plus le mérite d'être français.

Un successeur spirituel à Baldur's Gate 3 à ne pas manquer cette année

Il y'a définitivement eu un avant et un après Baldur's Gate 3. Avant lui, le genre C-RPG (jeu de rôle en vue isométrique avec des combats au tour par tour) ne plaisait qu'à un public de niche. Après la magistrale performance de Larian Studios, le genre a connu un énorme essor de popularité, motivant d'autres développeurs à essayer de proposer une alternative. C'est justement le cas du studio français Tactical Adventures, qui avait déjà essayé avec Solasta Crown of the Magister, via une campagne de financement participatif, de proposer un jeu vidéo aussi proche que possible d'une vraie partie de Donjons & Dragons, mais sans les moyens colossaux de Larian.

Cinq ans après leur premier jeu, Tactical Adventures entend donc revenir courant 2026 avec Solasta 2, une suite directe, mais avec beaucoup plus de moyens, notamment grâce au soutien de l'éditeur Kepler Interactive, et ce qui ressemble à s'y méprendre à un véritable petit-frère de Baldur's Gate 3. Ce notamment d'un point de vue visuel, la suite passant du moteur Unity au plus impressionnant Unreal Engine 5. Cela permettra à ce nouveau jeu de proposer des interactions avec d'autres personnages plus vivantes, et donc à mieux immerger le joueur dans cette histoire dictée par ses choix.

Outre l'aspect visuel et de plus amples moyens pour offrir une narration plus musclée, Solasta 2 va également satisfaire les fans des combats de Baldur's Gate 3. Nous allons en effet y retrouver des affrontements au tour par tour tactiques, où il faudra composer avec les ressources des classes d'un groupe de personnages que l'on pourra créer de toutes pièces, de leur apparence à leur fiche, et qui respectent scrupuleusement les règles de la cinquième édition de Donjons & Dragons.

De plus amples raisons de surveiller Solasta 2 pour les fans du jeu de Larian

Tactical Adventures ne cachent par ailleurs clairement pas le fait que Baldur's Gate 3 a grandement influencé Solasta 2. Cela se voit notamment au niveau de l'interface, de la liberté d'aborder diverses situations via l'exploration, le dialogue et l'utilisation des capacités de nos personnages.

L'influence du titre de Larian se trouve même jusque dans le doublage de certains personnages. Solasta 2 va en effet compter dans son casting vocal Devora Wilde et Amelia Tyler, qui prêtent respectivement leurs voix à Lae'zel et la Narratrice dans Baldur's Gate 3. Pour les accompagner, on retrouvera également Ben Starr, qui a récemment brilé en incarnant Verso dans la version anglaise de Clair Obscur Expedition 33.

Pour toutes ces raisons, Solasta 2 est donc définitivement à surveiller si Baldur's Gate 3 vous a particulièrement marqué. D'autant qu'il ne faudra pas attendre trop longtemps pour essayer ce successeur spirituel, qui arrive le 12 mars 2026. À noter toutefois qu'il ne s'agira que d'une sortie en early access, et pour l'heure uniquement sur PC. Pour la version complète et sur d'autres plateformes, il faudra donc repasser plus tard.

Source : Tactical Adventures