Baldur's Gate 3 est aujourd'hui l'un des meilleurs RPG de tous les temps, notamment grâce à son histoire complexe et son adaptation magistrale des règles de Donjons & Dragons au format vidéoludique. Il a également marqué les esprits grâce à des personnages incroyablement vivants et attachants, qu'on adore romancer. De son côté, la franchise des Sims reste l'un des maîtres du genre simulateur de vie, avec des années de règne presque sans partage. Ce nouveau jeu développé par Bad Vices Games pourrait toutefois être l'improbable mais parfait mariage de ces deux monuments dans leur catégorie.

Un nouveau Sims-like avec le sosie d'un des personnages les plus populaires de Baldur's Gate 3

Parmi les éléments ayant le plus marqué les fans de Baldur's Gate 3, Astarion, l'elfe vampire séducteur, figure très probablement dans le haut du panier. Ce grâce à un caractère insaisissable, espiègle, terriblement charmeur, le tout porté avec brio par la performance de Neil Newbon. Beaucoup de fans du chef d'œuvre de Larian lui vouent un véritable culte, et tel est visiblement le cas de Bad Vices Games, qui nous propose avec son futur jeu d'incarner un semblant d'Astarion... dans un Sims-like.

Ce mélange improbable mais intrigant entre incarner Astarion de Baldur's Gate 3 et un Sims-like s'intitule My Eerie Lair. Il s'agit d'un jeu d'ameublement relaxant et sans grille, se déroulant dans le vaste château d'un vampire. Le titre propose ainsi de s'adonner au plaisir macabre de créer un univers ténébreux, sans aucune contrainte de gestion ni pénalité, et avec une personnalisation poussée. Son histoire sombre est celle de Victor, un vampire s'inspirant clairement d'Astarion de Baldur's Gate 3, et sa fiancée captive, Mary.

Un jeu de romance sombre et cozy qu'Astarion n'aurait pas renié

L'objectif de ce mélange entre Baldur's Gate 3 et Les Sims est donc de gagner le cœur de Mary (avec un brin de syndrome de Stockholm) tout en débloquant des milliers de nouveaux objets et en aménageant les pièces du château de Victor en progressant dans le mode Histoire. Expérimentez et créez des ambiances uniques en jouant librement avec la couleur, la taille et l'orientation du mobilier. Changez l'éclairage grâce à des centaines de palettes de couleurs et créez des atmosphères allant du sombre et séduisant au rêveur et mélancolique.

Pour aider cet ersatz d'Astarion de Baldur's Gate 3 dans sa conquête de Mary, Vous rencontrerez les Gloomlings : les serviteurs encapuchonnés de Victor. Paresseux et peu coopératifs, ils auront besoin d'un peu de motivation pour se mettre au travail. Par cela, My Eerie Lair entend qu'il faudra les contraindre à travailler et ouvrir des coffres magiques contenant de nouveaux objets pour meubler le château.

Outre un mode Histoire, ce mélange entre Baldur's Gate 3 et Les Sims dispose également d'un mode Infini, pour celles et ceux aimant décorer leur intérieur sans s'embarasser d'une limite de temps ou de ressources. My Eerie Lair se présente ainsi comme un titre à surveiller pour les fans tant d'Astarion et de son charme vampirique dans Baldur's Gate 3 que de jeux cozy comme Les Sims, mais avec un twist assez sombre. Il faudra toutefois attendre un peu pour y jouer, puisqu'il ne sortira que dans le courant du troisième trimestre 2026, pour l'heure uniquement sur PC via Steam.

Source : Page Steam de My Eerie Lair