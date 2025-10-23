Le crash Mira I a brutalement ramené l'entreprise Polaris Spaceplanes à la réalité. Une chute spectaculaire qui continue de nourrir l'espoir d'une nouvelle ère du voyage spatial, à condition de travailler encore davantage.

Il devait être le symbole d'une nouvelle conquête. Le fer de lance d'une génération d'avions spatiaux prêts à franchir les limites de l'atmosphère terrestre a connu un triste sort. Le rêve s'est brisé dès les premières secondes du décollage pour Mira-I. Ce prototype de Polaris Spaceplanes s'est écrasé presque immédiatement, faisant vaciller les espoirs, sans pour autant les éteindre. Malgré ce premier échec, l'entreprise allemande refuse d'abandonner.

Mira-I, l'histoire d'un vol qui n'a jamais décollé

Ce devait être un événement historique. Seulement, en quelques instants, tout a tourné à la catastrophe. Le Mira I, véritable bijou technologique de Polaris Spaceplanes, devait marquer le premier vol spatial du moteur-fusée aerospike AS-1. Il s'agit ni plus ni moins que d'une innovation conçue pour révolutionner la propulsion spatiale. Mais l'entreprise a vrillé au cauchemar au moment du décollage.

Tout était prêt, les premiers essais laissaient penser que tout se passerait au mieux. Mais un vent latéral imprévisible est venu interrompre la démonstration de Mira-I. À peine l'avion spatial a-t-il décollé qu'il a fait une embardée. Celle-ci lui aura été fatale : l'appareil s'est abattu avant même d'avoir atteint les nuages, restant définitivement cloué au sol.

Ce crash, aussi bref que brutal, a privé les ingénieurs de Polaris de leur grand moment. Le moteur aerospike, attendu au tournant par toute la sphère scientifique dans le domaine spatial, n'a malheureusement pas pu faire ses preuves. Il devait mettre en lumière la capacité de l'appareil Mira-I à gagner en puissance à mesure qu'il s'élève, notamment par l'exploitation de la pression atmosphérique ambiante afin de maximiser sa poussée. Mais, au hangar allemand de l'entreprise, il est hors de question d'abandonner après cet échec.

© Polaris Spaceplanes.

La promesse Aurora

Avant que le ciel ne s'assombrisse pour Mira-I, Polaris était parvenu à effectuer 15 vols d'essais réussis avec la version miniature et électrique de l'appareil, le Mira-Light. Même si la version à taille réelle n'est pas parvenue à répondre aux attentes des équipes, ce succès précurseur donne de bons espoirs pour la suite.

Les prochains prototypes, Mira II et III, plus grands et plus puissants, sont déjà sur le pont pour reprendre le flambeau. L'ambition n'a pas bougé : tester le vol réel du moteur-fusée aerospike et, surtout, démontrer qu'il est viable. Une fois cet exploit accompli, Polaris compte mettre sur le marché le prochain avion spatial.

Du nom d'Aurora, il ne s'agira plus d'un prototype, mais bien d'un engin en état de marche. Polaris planche sur ce modèle depuis des années avec l'idée qu'il puisse transporter des volumes pesant jusqu'à 10 tonnes, et ce, à des vitesses surborbitales. Si les vols tests des nouveaux prototypes Mira sont concluants, l'appareil pourrait entrer sur le marché dès 2026 pour des vols commerciaux. Rien n'arrête les avancées de l'industrie spatiale !