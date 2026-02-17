Sorti de sa séance d’Avatar 3 très remonté, cet internaute a demandé un remboursement pour une raison qui n’a en réalité rien à voir avec le film de James Cameron.

Paru dans les salles obscures du monde entier en décembre dernier, Avatar 3 : De feu et de cendres aura assurément été au cœur de toute l’attention. Il faut dire que pour les spectateurs comme pour James Cameron, les enjeux derrière ce troisième film étaient très importants. Et il a beau ne pas avoir réussi à reproduire l’exploit de ses deux prédécesseurs au box-office, il aura tout de même assurément rencontré un beau succès. Un succès auquel Avengers Doomsday a indirectement contribué, même si cela aura aussi pu provoquer la colère de certains fans.

Quand Avatar 3 paye les pots cassés d’Avengers Doomsday

Et pour cause, alors que Marvel se prépare pour le retour en force de son MCU après une petite période de flottement, il avait été annoncé qu’un large dispositif marketing serait mis en place afin de promouvoir l’arrivée d’Avengers Doomsday. Dans le lot, il était alors notamment question d’en diffuser les premières images en guise de préambule à Avatar 3, au milieu de toutes les bandes-annonces présentant comme le veut la coutume les futures sorties à venir. Le problème, c’est que tout le monde n’a pas été logé à la même enseigne sur la question.

En effet, si de nombreux spectateurs d’Avatar 3 ont bel et bien pu découvrir les premières images d’Avengers Doomsday sur grand écran peu avant la diffusion du film, d’autres, eux, sont repartis bredouilles de leur séance. Et cela a déclenché chez certains des réactions inattendues, à l’instar de cet internaute brésilien qui a demandé à ce que sa place lui soit remboursée. « Comme je m’y attendais, lors de ma séance au Cinemark, il y a eu dix minutes de publicité et AUCUNE bande-annonce n’a été diffusée » s’est offusqué le spectateur.

« Ni pour Avengers Doomsday, ni pour aucun autre film. Les cinémas brésiliens sont une farce ! Et après, ils se plaignent que le public ne va pas au cinéma ! ». Une réaction pour le moins cocasse, donc, et ce à plus d’un titre. Tout d’abord parce que celui-ci demande à être remboursé pour une raison qui n’a rien à voir avec Avatar 3, film pour lequel il avait pourtant payé sa place. Mais aussi parce que la raison de sa colère repose sur l’absence de bandes annonces, alors même que les spectateurs ont généralement tendance à se plaindre de leur accumulation avant chaque séance.

Une réaction démesurée qui a fait réagir les internautes

Naturellement, le tweet a alors été moqué par de nombreux internautes, qui n’ont pas manqué de s’étonner de voir que certains étaient prêts à aller au cinéma juste pour pouvoir assister à la diffusion d’une bande-annonce d’Avengers Doomsday. Mais c’est aussi à cela qu’on voit toute la puissance derrière une marque comme Marvel. Car même à une époque où les cinémas connaissent bien des difficultés, et où le MCU semble être en perte de vitesse, le retour des Avengers garde le pouvoir d'en conduire certains sur la route des salles obscures.

Et même si cela a pu donner lieu à des réactions démesurées, en témoigne celle de cet internaute brésilien, ce n’est sans doute pas James Cameron qui va s’en plaindre. Car mis l’un dans l’autre, Avatar 3 a ainsi pu bénéficier de la puissance marketing de Marvel, même s’il est clair que celui-ci n’en avait pas vraiment besoin au vu des scores de la franchise au box-office. Maintenant, la grande question est : les fans seront-ils aussi au rendez-vous pour la sortie d’Avengers Doomsday au cinéma ? Réponse le 16 décembre 2026.

