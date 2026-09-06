Papier aluminium derrière la box : vraie astuce ou fausse bonne idée ? Un technicien a testé pendant des jours et le verdict surprend. La solution se trouvait ailleurs, à dix minutes près.

Même smartphone, même application, même endroit dans la pièce, plusieurs fois dans la journée, avec et sans la feuille d'aluminium. Un technicien a appliqué cette méthode stricte pour vérifier une astuce que son client suivait depuis des mois. Sa conclusion est sans appel : le papier aluminium n'apporte rien de fiable, tout au plus un léger déplacement de la couverture Wi-Fi dans l'appartement, parfois au détriment d'une autre zone.

L'auteur du témoignage, interrogé par Maison et Travaux, avait pourtant constaté des problèmes récurrents chez lui : films qui s'arrêtent, appels vidéo qui figent, téléphone qui bascule en 4G sans prévenir. Il avait fini par placer une feuille d'aluminium derrière sa box, une astuce repérée sur les réseaux sociaux, dans l'idée de réfléchir les ondes vers les pièces qui captaient mal.

L'analogie lui semblait logique : si l'aluminium renvoie la chaleur dans un four, pourquoi ne renverrait-il pas aussi les ondes Wi-Fi ?

Ses propres tests de débit, réalisés dans le salon et dans la chambre avant et après l'installation, donnaient des résultats mitigés : certains chiffres légèrement meilleurs, d'autres identiques. Il n'avait retenu que les résultats positifs, sans envisager qu'une vidéo Netflix se lançait parfois plus vite simplement parce que la ligne était moins chargée à ce moment-là.

Le vrai problème était la box, coincée derrière la télévision

Face aux mesures du technicien, montrant des écarts minimes et irréguliers, impossibles à attribuer clairement à la feuille d'aluminium, un autre diagnostic s'est imposé. Selon le technicien, la box était installée au pire endroit possible : au ras du sol, derrière la télévision, coincée avec une multiprise, une barre de son et des câbles. Le signal Wi-Fi déteste les murs porteurs, le métal et les grosses masses comme un meuble TV, et une box enfermée perd une grande partie de son efficacité. D'après lui, le Wi-Fi est moins une question de puissance qu'une question de trajet dans le logement.

Il a aussi mis en garde contre un effet pervers : coller de l'aluminium derrière une box déjà peu ventilée peut accentuer la chaleur, et une box qui chauffe trop devient instable, redémarre ou ralentit.

En dix minutes, la box a changé de place : rapprochée du centre du logement, posée sur une étagère en hauteur, avec de l'air autour, loin de la télévision, du micro-ondes et des objets métalliques volumineux. Le technicien a vérifié les mises à jour du boîtier, séparé clairement les réseaux 2,4 GHz pour les pièces éloignées et 5 GHz pour les usages rapides à proximité, et suggéré de n'ajouter un petit répéteur que si une chambre restait vraiment hors de portée.

Sa checklist tenait en quelques points :

la box en hauteur, jamais au sol ; rapprochée du centre de la zone à couvrir ; 20 à 30 centimètres libres autour, sans objets collés ; pas de meuble fermé, de téléviseur ni de surface métallique à proximité ; un test du signal pièce par pièce, portes ouvertes puis fermées ; et un répéteur ou un système mesh à envisager seulement après ce repositionnement.

Depuis ces changements, l'auteur du témoignage n'a plus touché à son papier aluminium. Les visioconférences ne coupent plus, le streaming fonctionne dans des pièces où c'était impossible auparavant, et le téléphone reste bien plus souvent connecté au Wi-Fi plutôt qu'à la 4G. Ce qui avait besoin d'être corrigé, conclut-il, n'était pas le signal en lui-même, mais l'emplacement de la box au quotidien.