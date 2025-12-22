Présenté comme un nouvel acteur ambitieux de l’électrique, ce constructeur automobile connaît un véritable flop en Europe et notamment en France.

Arriver sur le marché européen de la voiture électrique est un défi colossal. Le constructeur automobile VinFast en fait aujourd’hui l’amère expérience. Présentée comme un futur acteur majeur de l’électromobilité, la marque vietnamienne traverse une période particulièrement sombre sur le Vieux Continent. En France, le constat est brutal.

Des débuts prometteurs sur le papier, décevants dans les faits pour ce constructeur automobile

En effet aucune immatriculation n’a été enregistrée depuis trois mois. Un signal très inquiétant pour un constructeur qui ambitionnait de bousculer les géants du secteur. ors de son arrivée en Europe, VinFast affichait de grandes ambitions. Lancement rapide sur plusieurs marchés, discours offensif, volonté assumée de se positionner face à Tesla et aux constructeurs établis. Tout semblait réuni pour réussir.

Pourtant, les chiffres racontent une tout autre histoire. Sur l’ensemble du premier semestre 2025, seuls six véhicules ont été immatriculés en France. Trois SUV VF8 et trois modèles VF6. Depuis le printemps, plus rien. Le marché français, pourtant stratégique pour l’électrique, a complètement tourné le dos à la marque.

Un blocage partout en Europe ?

Ce blocage ne concerne pas uniquement la France. À l’échelle européenne, le constructeur automobile VinFast affiche des résultats tout aussi faibles. Moins de cent véhicules vendus sur six mois, tous modèles confondus. Un volume dérisoire face à une concurrence déjà très installée. Malgré des efforts marketing visibles et quelques opérations de communication, la marque n’a jamais réussi à créer une vraie dynamique commerciale. L’intérêt initial n’a pas débouché sur des actes d’achat.

Plusieurs éléments expliquent cette impasse dans le secteur automobile. D’abord, un positionnement difficile à lire. VinFast a longtemps hésité entre image premium et offre plus accessible, sans jamais trancher clairement. Résultat, les modèles proposés peinent à justifier leurs tarifs face à des rivaux mieux armés.

Ensuite, la stratégie de communication a montré ses limites. Miser principalement sur les influenceurs, tout en restant discret auprès de la presse spécialisée, s’est avéré contre-productif. Sur un marché mature, les acheteurs attendent des garanties, des essais poussés et des retours techniques crédibles. Enfin, la gestion du réseau commercial a ajouté à la confusion. Fermetures de points de vente, changements de modèle de distribution, manque de visibilité à long terme. Autant de freins pour des consommateurs déjà hésitants. Sur le plan produit, VinFast paie aussi le prix de son manque de maturité. Le VF6 et le VF8 ont été critiqués pour leurs finitions, leur technologie embarquée et leur rapport qualité-prix. Dans un contexte où les acheteurs sont de plus en plus exigeants, ces défauts deviennent rédhibitoires.

Source : capital