Malgré une conclusion mitigée dans la communauté, l'arrêt de L'Attaque des Titans (Shingeki no Kyojin, ou “SNK”) a laissé un vide chez les fans. Après le manga en 2021, c'est l'anime qui a touché à sa fin en 2023. Cependant, l'empreinte de l'œuvre d'Hajime Isayama est telle qu'elle ne peut quitter le cœur du public. L'éditeur Kōdansha lui-même ne veut pas laisser la flamme s'éteindre, travaillant à développer encore aujourd'hui l'aura du shōnen culte. Un nouvel événement qui fera date est en préparation.

SNK prend une nouvelle ampleur sur scène

Les équipes en charge de la gestion de la licence L'Attaque des Titans ont décidé de faire tomber les murs entre les fans et l'œuvre. Une fois encore, vous allez pouvoir vibrer en grand avec les héros d'Isayama. Cependant, le nouveau projet SNK qui s'annonce n'est pas un film, mais une tournée de concerts qui promettent déjà de vous faire frissonner rien qu'à l'écoute des premières notes des thèmes mythiques d'Hiroyuki Sawano et Kohta Yamamoto.

Du nom d'“Attack on Titan - Beyond the Walls”, cette tournée colossale traversera les États-Unis du 28 février jusqu'au 29 mars 2026, après avoir transcendé le public français à l'automne dernier. Vous l'aurez compris, il s'agit-là d'un retour sur scène pour l'orchestre rock et symphonique, toujours accompagné sur scène des images de l'anime. Il se pourrait donc que les concerts reprennent également en Europe dans les mois qui viennent. Ce faisant, vous auriez une nouvelle occasion de vivre intensément et avec des centaines d'autres fans l'expérience L'Attaque des Titans.

Une nouvelle ère dans la postérité de L'Attaque des Titans

Plus qu'un hommage à l'œuvre d'Isayama, cette tournée mondiale est une nouvelle étape dans la construction du mythe L'Attaque des Titans. Depuis la fin du manga et, plus encore, de l'anime, l'éditeur multiplie les opérations pour faire vivre le souvenir de SNK. Typiquement, les collaborations de toutes sortes se multiplient, que ce soit avec la marque de soin Shiseido, ou des jeux vidéo comme Assassin's Creed Shadows ou Doomsday Last Survivors. Mais là, on est sur un tout autre type d'expérience.

Kōdansha ne souhaite pas simplement rappeler que L'Attaque des Titans existe. En confiant l'œuvre à des producteurs ambitieux, l'éditeur veut faire du shōnen une expérience vivante, qui se vit en direct. Ainsi, après la comédie musicale au Japon et à New York, les concerts prolongent ce partage entre la scène et le public, pour créer une expérience commune inoubliable et transformer définitivement SNK en légende intemporelle.