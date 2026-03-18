C'est un mythe qui a de quoi laisser rêveur. Celui d'une cité engloutie par les eaux il y a des siècles, dont les ruines seraient à jamais figées hors du temps. L'Atlantide grecque a inspiré bien des artistes à travers les âges, laissant l'espoir d'un jour en trouver les traces véritables. L'Histoire rattrape aujourd'hui les légendes grâce à une découverte d'ampleur qui dormait depuis longtemps sous la surface d'un lac situé en Asie centrale.

L'Atlantide se trouve en fait en Asie

Le mythe de l'Atlantide nourrit l'imaginaire depuis bien longtemps. Encore à notre époque, il alimente une imagerie pleine de mystère, presque irréelle. Entre Tomb Raider Anniversary et le film d'animation Disney éponyme, même la Pop culture s'en est emparée. Alors quand l'espoir de toucher à une véritable cité submergée fait surface, l'emballement est total.

En octobre 2025, une équipe d'archéologues de l'Académie russe des sciences tombait sur les traces d'une civilisation disparues dans des circonstances inespérées. En pleine recherche au cœur des montagnes d'Asie centrale, au Kirghizstan exactement, elle est tombée sur les traces d'une civilisation entière disparue dans des circonstances qui, en effet, auraient tout d'un mythe à la Atlantide.

C'est en s'attardant sur le lac Issyk-Koul (ou Issyk-Kul), situé à 1606 mètres d'altitude, qu'ils ont fait une découverte spectaculaire. Tout se passe au fond de cet immense espace vieux de plus de 25 millions d'années. Ils ont trouvé des structures en briques, des poutres en bois, des jarres et même des meules qui servaient autrefois à moudre le grain. Autant de vestiges d'une cité ancienne, désormais avalée par les eaux de ce site baptisé Toru-Aygyr, digne de l'Atlantide.

D'autres éléments donnent des indices plus précis sur le passé de ce lieu. Des sépultures dévoilent des squelettes positionnés selon les traditionnels islamiques, en direction de la qibla. Ce cimetière musulman impressionnant par sa taille daterait du XIIIᵉ siècle. Cet Altantide asiatique était donc bien une cité peuplée, mais aussi organisée d'un point de vue culturel.

Se pose alors la question de la cause de son effondrement. Justement, les archéologues pensent avoir trouvé une explication, à mille lieux du mythe grecque de l'Atlantide toutefois. En fait, ce site aurait été un plateau tournant sur la Route de la soie. Pendant plus de 1 500 ans, les marchands y auraient échangé des biens de valeurs. Une sorte de grand hub médiéval digne des places de marché d'Assassin's Creed Mirage. Mais au début du XVᵉ siècle, un tremblement de terre sans précédent aurait frappé la région, plongeant la cité au fond du lac. Une catastrophe comparable à la destruction de Pompéi pour les experts. Mais inspirera-t-elle notre imaginaire collectif ? Seul l'avenir nous le dira.

© Elizaveta Romashkina.