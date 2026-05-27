La solution pour régler les problèmes de wifi capricieux pourrait bien se cacher dans un tiroir de votre cuisine. Les experts s’accordent sur une astuce qui semble improbable, mais qui fonctionne.

Que ce soit pour profiter pleinement de vos parties de Call of ou binge-watcher la dernière saison d’Euphoria en 4K, avoir une bonne connexion wifi est indispensable. Or, avec une technologie qui repose sur les ondes électromagnétiques, la stabilité et la puissance ne sont pas toujours garanties. Alors que vous naviguez sans problème, il arrive que vous voyiez apparaître cette fameuse roue de chargement qui a tout pour faire rager à une époque où tout doit aller vite. Mais des scientifiques pourraient bien avoir trouvé une astuce pour résoudre vos galères.

Une astuce à 2 € pour booster votre wifi

Puisque les signaux wifi sont des ondes électromagnétiques, ils se réfléchissent sur les surfaces métalliques. En tout cas, c’est ce qu’est parvenu à démontrer l’équipe de recherche du Darsmouth College, une université au nord-est des États-Unis. Pour ce faire, ils ont recouvert de feuilles d’aluminium une surface devant servir de réflecteur, puis l’ont placé derrière les antennes d’un routeur wifi. C’est là qu’ils ont prouvé l’efficacité d’une astuce que beaucoup pensaient n’être qu’un mythe.

Grâce à cette fabrication toute simple, les chercheurs ont remarqué une amélioration des signaux wifi allant jusqu’à 50 % dans la direction face au réflecteur. Ils ont également constaté une réduction de 75 % des fuite vers les zones indésirables. Typiquement, si votre routeur wifi est placé près d’un mur mitoyen avec un voisin, cette astuce éviterait que votre signal soit transmis à plein régime dans l’appartement d’à côté.

Testez chez vous l’astuce de l’aluminium

L’expérience prouve donc que placer correctement de l’aluminium derrière ou sous votre routeur wifi pour optimiser son signal. Cette astuce a même été vérifiée par un ingénieur indépendant de chez Linksys ou encore un professeur de la prestigieuse Université Carnegie-Mellon, en Pennsylvanie. Selon eux, le principe est cohérent, fonctionnant en quelque sorte comme la lumière sur une surface réfléchissante.

Pour reproduire un tel appareillage chez vous, vous pouvez découper une feuille d’aluminium d’environ 20 cm x 30 cm. Après l’avoir courbée légèrement, sans former un cylindre, vous la placerez derrière l’antenne de votre routeur wifi en veillant à ce que la surface brillante du papier soit face à vous.

Quelques précautions d’usage sont tout de même nécessaires. D’abord, veillez bien à ne pas recouvrir votre router wifi avec l’aluminium. Cela pourrait créer des surchauffes et endommager l’appareil. De plus, il faut bien comprendre qu’il ne s’agit pas là de créer un signal en plus, mais bien de rediriger celui déjà envoyé pour optimiser sa réception. Ne vous attendez donc pas à un renouveau de votre connexion. De plus, il faut savoir que la puissance d’émission est bridée en France comme aux États-Unis, c’est pourquoi cette astuce ne peut pas être officiellement recommandée par les constructeurs.