Située dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie voisine de la nôtre, WOH G64 est une étoile supergéante rouge aux dimensions hors normes. C'est l'une des étoiles les plus massives et les plus brillantes connues : son rayon est environ 1 540 fois supérieur à celui du Soleil. Une récente découverte fait état d'une transformation potentiellement inquiétante alors que pourrait devenir une supernova.

Une super étoile bientôt prête à mourir et devenir une supernova ?

Pendant des décennies, les télescopes ont scruté un monstre écarlate situé aux confins de notre galaxie. Cependant, ce titan stellaire a décidé de prendre un tournant inattendu dans son destin. La métamorphose de l'étoile WOH G64 a stupéfié les experts, car il est rare d'observer de tels changements thermiques et de couleur en si peu d'années. Ce qui était autrefois un astre froid aux dimensions colossales arbore désormais une apparence beaucoup plus chaude et dorée, défiant les échelles de temps habituelles du cosmos.

La surveillance continue de cette étoile a donc révélé une augmentation de température stupéfiante, dépassant mille degrés en un laps de temps très court. WOH G64, qui se comportait normalement comme un astre ancien et relativement froid, se transformerait en une hypergéante jaune à l'activité beaucoup plus intense. Ce changement a fait l'objet de rapports remontant entre 2013 et 2014, marquant un point de non-retour dans sa structure et sa luminosité.

L'étude de l'étoile WOH G64 par Muñoz-Sánchez, à retrouver dans la prestigieuse revue Nature Astronomy, la décrit comme une ampoule colossale en fin de vie. Avant ce réchauffement soudain, l'objet avait déjà montré des signes d'instabilité en perdant de la luminosité en 2011, avant de retrouver une teinte beaucoup plus chaude. Récemment, en 2025, l'étoile a de nouveau faibli de manière notable, suggérant qu'elle traverse une « phase d'évolution critique et terminale ».

Des conséquences encore difficiles à envisager pour cet astre gargantuesque

Cette découverte apporte une certaine lumière quant au mystère des supergéantes rouges disparues, une question qui a en effet intrigué la communauté scientifique pendant des années. Le problème résidait dans le fait que l'explosion d'étoiles supergéantes rouges était moins fréquente que ne le prévoyaient les modèles théoriques. Le cas de l'étoile WOH G64 suggère que nombre d'entre elles modifient leur apparence et leur couleur juste avant leur effondrement final, se transformant en étoiles jaunes ou bleues, ce qui perturbe les observateurs dans les instants précédant l'explosion.

Comprendre la mort de ce type d'étoile est alors essentiel pour comprendre nos propres origines. Les éléments lourds qui constituent les planètes rocheuses et la vie telle que nous la connaissons sont forgés au cœur de ces géantes et dispersés dans l'espace après leur explosion. Par conséquent, prédire si WOH G64 finira sa vie en supernova ou s'effondrera directement en trou noir est l'un des principaux objectifs de l'astrophysique moderne.

L'évolution de ce système binaire en interaction dans les années à venir pourrait définitivement définir l'avenir de la recherche spatiale. Selon comment va finir l'étoile, les données recueillies par Gonzalo Muñoz seront essentielles pour affiner nos modèles du cosmos. Pour l'heure, les astronomes continuent d'observer avec émerveillement ce colosse silencieux qui se prépare à son destin final, nous rappelant que même les plus grandes étoiles ont une durée de vie limitée.