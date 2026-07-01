Un astéroïde de 1 650 mètres a approché la Terre ce samedi 27 juin !

L'astéroïde (152637) 1997 NC1 est passé au plus près de la Terre samedi 27 juin. Aucun risque de collision : pas de scénario catastrophe, juste l'occasion d'observer un gros objet rocheux lors d'un passage assez rare. L'Agence spatiale européenne (ESA) l'avait confirmé, cette rencontre ne présentait aucun danger.

Repéré en 1997, (152637) 1997 NC1 mesurerait entre 750 et 1 650 mètres de diamètre. Cette fourchette repose sur son albédo, la part de lumière solaire qu'il renvoie, et d'autres mesures de cet albédo le rendraient plus petit. C'est un corps rocheux, comme la plupart des objets de ce type.

L'ESA, qui surveille ces astéroïdes, avait annoncé une vitesse de 8,9 km/s au moment du passage.

Ses paramètres orbitaux et quand l'observer

Le samedi 27 juin, l'astéroïde a atteint son point le plus proche de la Terre à 13h14 (heure de Paris). Il était à environ 2,5 millions de kilomètres. Cela représentait 6,66 fois la distance qui sépare aujourd'hui la Terre de la Lune. Juan Luis Cano, du bureau de défense planétaire de l'ESA, rappelait dans un communiqué : «Un passage rapproché de la Terre par un objet de cette taille ne se produit que toutes les quelques années ».

Pour le repérer, il fallait un petit télescope ou de grosses jumelles. Depuis l'hémisphère Nord, la phase d'approche offrait les meilleures conditions. Au moment du passage le plus proche, il était visible presque partout où il faisait nuit, même si la Lune, brillante et proche, gênait un peu l'observation. Ensuite, en s'éloignant, il n'était plus visible que depuis l'hémisphère Sud.

L'ESA le suit de près

Chargée de la défense planétaire, l'ESA surveille chaque astéroïde et diffuse les informations utiles au public comme aux astronomes amateurs. Ses équipes étudient chaque corps qui présente un intérêt ou un risque, et signalent les incertitudes, par exemple une brillance lunaire qui peut fausser l'observation.

Ces passages restent assez rares pour intéresser amateurs comme professionnels, même sans danger. Ceux qui avaient un ciel dégagé samedi ont pu suivre (152637) 1997 NC1 aux jumelles avant qu'il ne reprenne sa route.