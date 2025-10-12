Asterix et Obelixe Mission Cleopatre est vraiment le film d'une génération, à tel point que certaines de ses subtilités échappent aujourd'hui même à ses plus grands fans.

On vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Pourtant vu et revu par des millions de spectateurs, Asterix Mission Cleopatre garde encore une part de mystère 23 ans après sa sortie en salles. Le film culte d'Alain Chabat regorge de détails cachés, de blagues finement référencées et de double sens qui font autant la signature du réalisateur que le sel du long-métrage.

Si beaucoup ont repéré les parodies ou encore les anachronismes volontaires devenus des private jokes succulentes, certains gags échappent à bien des fans. L'un d'eux, particulièrement discret, est resté obscur pour beaucoup de spectateurs. Il aura ainsi fallu plus de vingt ans pour que les fans d'Asterix Mission Cleopatre le repèrent et s'en emparent dans leurs discussions. On vous en livre le secret aujourd'hui.

Une blague d'Asterix Mission Cleopatre qui fait enfin son effet après 23 ans

Si vous avez vu Asterix et Obelix Mission Cleopatre, vous vous souvenez certainement de cette scène emblématique dans laquelle Itinéris, interprétée par Isabelle Nanty, débarque avec ses ouvriers pour réclamer de meilleures conditions de travail. Le slogan des syndicalistes, « Pas contents ! Pas contents ! », est même devenu un moment culte du film.

Dans cette séquence hilarante du film Asterix, une réplique est longtemps restée inaperçue alors qu'elle cache une vanne très spécifique. Numerobis, incarné par Djamel Debbouze, tente de calmer la leadeuse du mouvement. Mais Panoramix, sous les traits de feu Claude Rich, le coupe : « Ça suffit Numérobis ! Itinéris a raison de ne pas s'laisser faire ». Alors, vous l'avez ?

Derrière cette phrase anodine se cache en fait un jeu de mots savoureux qui s'inscrit dans le contexte de sortie du film Asterix Mission Cleopatre. Au début des années 2000, le marché des téléphones portables été dynamisé par la rivalité féroce entre Itinéris, le service mobile de France Télécom, et son grand concurrent SFR. Alain Chabat a alors choisi avec soin le nom du personnage d'Isabelle Nanty, soulignant avec humour les microcoupures du réseau de France Télécom bien connues des abonnées de l'époque. Poussant plus loin la blague, la réplique de Panoramix (« s'laisser faire ») serait une référence directe à SFR.

Déjà en 2002, la blague n'avait pas trouvé écho auprès de tout le monde. Mais, de nos jours, elle est évidemment datée. Itinéris n'est plus en service depuis longtemps, ayant laissé sa place au réseau Orange. De plus, le marché de la téléphonie s'est largement diversifiée avec l'arrivée de nouveaux opérateurs. Cela dit, une fois que nous avons les clés en main pour en comprendre la subtilité, le trait d'humour fonctionne toujours aussi bien. C'est ce genre de détails qui font encore aujourd'hui d'Asterix Mission Cleopatre un film culte, à découvrir ou redécouvrir chaque fois qu'il revient sur Netflix.