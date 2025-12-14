La série Assassin’s Creed demeure l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires de tous les temps, s’étendant sur près de 18 ans et couvrant une grande variété de genres et de formats. Outre les jeux vidéo, elle a également eu droit à des adaptations en bandes dessinées, romans, jeux de société et même en film. Quelques mois après la sortie de Shadows permettant enfin de visiter le Japon féodal avec les codes de la célèbre licence, Ubisoft propose désormais un autre jeu de la franchise entièrement gratuit.

Un nouveau jeu Assassin's Creed entièrement gratuit peu après Shadows

On peut sans doute reprocher certaines choses à l'orientation d'Ubisoft depuis quelques années, et particulièrement la licence Assassin's Creed. Trop de jeux en monde ouvert, trop de collectibles, des cartes immenses et vides, des quêtes annexes, voire même principales, pas toujours inspirantes. En revanche, s’il y a bien un point sur lequel les jeux de l’éditeur tendent à briller, c’est leur capacité à nous immerger dans un univers.

Dans le cas de la franchise Assassin's Creed, c'est aussi sa capacité à nous faire découvrir l'histoire d'une manière très ludique. Outre le fait d'explorer les siècles à travers les yeux d'assassins, depuis Origins, Odyssey et Valhalla, Ubisoft a permis à la licence de briller grâce aux Discovery Tour, des sortes de jeux annexes nous permettant d'en apprendre plus sur l'époque de chaque jeu de manière amusante et passionnante. Une initiative que le géant français a continué à proposer au fil des titres.

C'est justement le cas du nouveau jeu gratuit qui nous intéresse ici, et qui cible quant à lui Assassin's Creed Mirage avec Discovery Tour App: Medieval Baghdad. Il est en l'occurrence question d'une application mobile disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play, ainsi que sur le web.

Un jeu gratuit historique et nomade

Développée en partenariat avec Sugar Creative et Creative Wales, celle-ci propose alors « une expérience culturelle ambitieuse et accessible qui allie narration interactive et recherche historique ». Au programme notamment, deux modes différents :

Avec le Codex, les utilisateurs peuvent se plonger dans de nombreuses entrées encyclopédiques issues d’Assassin’s Creed Mirage, qui reviennent sur l’histoire, l’art et la culture de l’époque médiévale à Badgad. Il est d’ailleurs possible d’interagir avec ce contenu via les fonctionnalités de réalité augmentée pour pouvoir bénéficier d’informations complémentaires sur chaque élément.

Avec « Explorer Badgad », ils bénéficient d’un voyage narratif d’environ deux heures permettant de collecter des entrées du Codex en résolvant une série de mini-jeux et en explorant les lieux à 360°.

« Grâce au Discovery Tour App : Medieval Baghdad, les joueurs pourront découvrir l’ancienne cité de Bagdad, non seulement comme un terrain de jeu interactif, mais aussi comme une fenêtre sur la vie quotidienne sous l'Empire abbasside » se réjouit Ubisoft à ce sujet. De quoi permettre aux joueurs d’enrichir leur culture avec ludisme, donc, mais aussi de se replonger dans l’univers d’Assassin’s Creed Mirage gratuitement.

Source : Ubisoft