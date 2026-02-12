Quand on travaille dans le commerce, il n’y a pas de secret : pour être un bon vendeur, il faut aussi savoir être un très bon commercial. Mais parfois, la nuance entre le fait d’être un bon vendeur et un véritable escroc ne tient qu’à un fil. Dès lors, les personnes les plus influençables peuvent très facilement tomber dans le piège des vendeurs les moins scrupuleux. Et c’est malheureusement ce qui est arrivé à une vieille dame en Suisse, ressortie d’une boutique de téléphonie avec 5 abonnements, 4 smartphones et 5 enceintes en ce début d’année.

Elle repart d’une boutique Salt avec 5 abonnements à 200€ par mois

Cette histoire, qui nous est rapportée par le média 20 Minutes, est celle d’Elisabeth Lange. Âgée de 92 ans, la vieille dame s’est rendue à la boutique Salt de la Bärenplatz de Berne dans un but bien précis : obtenir de l’aide de la part d’un professionnel pour régler un problème technique sur son téléphone. Malheureusement, la cliente s’est retrouvée confrontée à un véritable escroc, qui n’a pas hésité à profiter de sa naïveté pour lui faire acheter contre son gré de nombreux biens qu’elle n’avait pourtant jamais demandés.

Pour ce faire, le vendeur de Salt de la Bärenplatz a en effet convaincu Elisabeth de signer une série de documents qui, selon ses dires, étaient tous liés à la raison de sa venue. Mais il n’en était rien. Et malgré sa méfiance initiale, la vieille dame, dont les connaissances en matière de téléphonie sont limitées, a naturellement décidé de s’en remettre à son expertise. C’est ainsi qu’elle s’est retrouvée à souscrire plusieurs contrats d’abonnements d’une durée minimale de deux ans, avec des coûts mensuels à hauteur de 200 francs (environ 220 euros).

Mais le vendeur ne s’est pas arrêté là. Fier d’avoir flairé le bon poisson, il a également poussé Elisabeth à acheter 4 smartphones et 5 enceintes, pour une note dont on ignore le montant mais qu’on imagine aisément être extrêmement salée. De quoi rendre très en colère les proches de la vieille dame donc, qui ont tenté de faire annuler la vente auprès de la boutique dès qu’ils se sont aperçus de la supercherie. Mais il était déjà trop tard, et Salt de la Bärenplatz leur demandait alors de s’acquitter de 4 200 francs de frais (environ 4 600 euros) pour une résiliation anticipée.

© 20 minutes / Marco Zangger

Une arnaque ciblée et malheureusement récurrente

Et le pire dans cette histoire, c’est qu’Elisabeth n’est pas la première victime de cette boutique bernoise qui est décidément à fuir. Un autre client, âgé de 83 ans et atteint de démence, s’est lui aussi retrouvé avec un pack de 5 abonnements et 5 smartphones après y avoir mis les pieds, au grand dam de sa fille qui n’a pas manqué de se plaindre auprès du service client. Heureusement, les victimes de ces malversations peuvent alors compter sur l’Organe de conciliation des télécommunications pour obtenir réparation.

« On peut dire qu'ils les ont effectivement roulés » a en effet déclaré Oliver Sidler, médiateur pour le groupe. Le plus terrifiant, toutefois, reste que nous sommes alors loin d’avoir affaire à des cas isolés. Peter Burri, de Pro Senectute, révèle par exemple qu’au-delà de 55 ans, au moins une personne sur cinq a été victime d’abus financiers au cours des dernières années. Autant dire, donc, que la prudence est de mise, et qu’il est fortement recommandé de ne jamais signer les papiers sur place, en plus de s’entourer de personnes de confiance.

Source : 20 minutes