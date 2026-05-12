En voie de disparition dans de nombreux pays, cette espèce de mammifère qui s'était éteinte sur certains territoires de l'Argentine s'épanouit de nouveau grâce à sa réintroduction.

Il arrive que ce qu'on pense disparu à jamais refasse subitement surface sans qu'on s'y attende. Dans le cas présent, la surprise n'est pas vraiment au rendez-vous, puisque cette réapparition est le fruit d'une entreprise volontaire. Mais cela n'enlève rien au caractère exceptionnelle de son succès. Découvrez dès maintenant ce mammifère adoré d'internet qui reconquiert peu à peu dans le Grand Parc Iberá en Argentine. Un phénomène unique au monde.

Cette loutre hors du commun fait un retour inespéré en Argentine

Après la baleine bleue et la “fée rose”, un autre mammifère laisse béat la communauté scientifique en Argentine. Cette fois, il s'agit d'une espèce qu'on n'avait plus vue dans la région de Misiones pendant près de 40 ans. Dans d'autres territoires du pays, la rivière Bermejo notamment, elle est même portée disparue depuis 1898. Alors quand Sebastián Di Martino, directeur de la conservation de Rewilding Argentina, recroise une loutre géante en mai 2021 à l'occasion d'une sortie en kayak, il n'en croit pas ses yeux.

Cet épisode est le signe qu'il faut toujours garder espoir. La vie peut toujours renaître, même quand elle s'est envolée une fois. L'Argentine a justement mis un point d'honneur à donner toutes ses chances à la loutre géante, et cela a payé. Autrefois une véritable mascotte des régions humides d'Amérique du Sud, son espèce a pourtant vu son effectif se réduire au point que plus personne ne la croisait dans certaines régions. Jusqu'à récemment, grâce aux efforts d'institutions comme Rewilding Argentina.

La fondation a en effet permis de faire renaître l'espèce de la loutre géante dans certaines zones de l'Argentine. Elle a notamment travaillé à ce qu'elle puisse s'épanouir dans le Grand Parc Iberá. Un groupe composé de quatre membres a été relâchée dans cette zone protégée. Elle est composée de Nima, venue du zoo de Madrid, de Coco, venu lui du Danemark, et leurs deux petits nés en 2024. Désormais, toute cette petite famille vit à l'état sauvage, preuve qu'elle a toujours sa place dans l'écosystème local. C'est un succès unique au monde pour l'espèce.

© Matias Rebak pour Rewilding Argentina

Une espèce mammifère toujours en danger

Grande d'1,80 m et pesant plus de 30 kilos, la loutre géante porte bien son nom. En Amérique latine, on la surnomme d'ailleurs le “loup de fleuves” par rapport à sa carrure et ses talents de chasseuses en zone humide. Vivant généralement en groupes familiaux comptant jusqu'à 8 membres, elle occupe un territoire de 10 à 15 km en moyenne. Sauf quand territoire il n'y a plus. La pollution des eaux et la destruction de son habitat ont coûté sa disparition en Argentine, avant sa réintroduction récente. Considérée comme mammifère « en danger » depuis les années 1970, sa protection est un enjeu majeur dans la préservation des écosystèmes et des espèces.