Avis aux fans d'Arcane, vous pourrez certainement vous plonger dans League of Legends prochainement grâce à cette énorme mise à jour. Si les joueurs actuels l'attendent de pied ferme, les nouveaux devraient eux aussi s'y intéresser de très près.

Si League of Legends compte une base de fans extrêmement solide et des millions de joueurs chaque jour, la série Arcane a clairement popularisé l'univers auprès du plus grand nombre. Riot Games misait d'ailleurs pas mal là-dessus, surtout après le succès hallucinant de la première saison. Pour la saison 2, l'éditeur avait sorti le grand jeu pour son MOBA : évènement à thème, skins, récompenses gratuites… Une opération séduction qui aura fonctionné un temps, mais qui n'aura pas capitalisé autant qu'espéré et la faute revient clairement à League of Legends lui-même.

Les fans d'Arcane auront l'occasion de retenter leur chance sur le MOBA

Alors oui, peut-être que pour deux ou trois élitistes cachés dans le fond de la classe, League of Legends est un jeu ultra accessible, mais la réalité est tout autre. Le MOBA comprend plus de 170 personnages aux compétences uniques et très variées. Son gameplay est un mélange de gestion, de stratégies, de statistiques et de mécaniques parfois complexes à aborder. Sans oublier que sa communauté est particulièrement rude avec les nouveaux joueurs. Autant vous dire que lorsque vous voulez chiller pour jouer Caitlyn, Jinx ou Vi et découvrir d'où vient cet incroyable univers, c'est la douche froide.

Cela étant, League of Legends est un jeu qui mérite de s'y attarder, ne serait-ce que pour la profondeur de son gameplay, la générosité des expériences proposées, son univers justement mais aussi son côté compétitif. Que les fans d'Arcane se rassurent, ils auront peut-être l'occasion de s'y plonger pleinement à leur tour, mais il va falloir patienter un peu. League of Legends va avoir le droit à une très importante refonte d'ici 2027, au moins aussi importante que la première.

© Riot Games.

League of Legends va changer en 2027 (si tout va bien)

Le jeu va changer de moteur graphique, de visuels, proposer un tout nouveau client bien mieux intégré et son gameplay sera largement modifié. Pour le moment, les informations sont assez maigres même si Riot Games a présenté les grandes lignes des améliorations à venir en teasant justement, une meilleures expérience pour les nouveaux joueurs. On a donc bon espoir pour que League of Legends s'ouvre à davantage, notamment pour les fans d'Arcane qui n'attendent que ça. Actuellement, s'il y a bien des outils à disposition pour apprendre les bases, rien ne vaut un vrai gros tutoriel et une meilleure lisibilité de l'ensemble. On devrait avoir des nouvelles des travaux dans le courant de l'année, gardons l’œil ouvert.