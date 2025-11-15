Une araignée au comportement inattendu stupéfait les chercheurs européens. Une scène rare et dérangeante a été enregistrée, elle pourrait bien changer notre regard.

Bien loin du sympathique Spider-Man, les véritables araignées tendent à donner des sueurs froides à bien des individus. Or, cette nouvelle ne risque pas d'apaiser leurs craintes. Une scène glaçante, digne d'un film horrifique, a été filmée au sud de l'Angleterre. Même dans vos cauchemars vous n'auriez pas osé imaginé que cela soit possible. Maintenant, la science peut vous affirmer le contraire. On vous raconte les faits.

Une araignée à l'appétit horriblement vorace

C'est un choc, même pour les scientifiques. En août 2022, une scène complètement inattendue s'est déroulée dans une maison de Chichester, au sud de l'Angleterre. Une araignée de l'espèce Steatoda nobilis, plus communément appelée fausse veuve noire, a capturé une créature bien plus grande qu'elle. Comme quoi, la petite bête peut véritablement manger la grosse.

De fait, du haut de son petit centimètre et demi, la fausse veuve noire a dressé une toile suffisamment large et solide pour piéger une musaraigne pygmée vivante. Le fait que le mammifère soit dix fois plus lourd qu'elle n'a visiblement posé aucun problème à l'araignée, qui a usé de ses capacités propres pour prendre dans ces filets ce qui serait bientôt son repas.

En effet, l'araignée Steatoda nobilis dispose d'un venin neurotoxique très puissant qui lui permet de paralyser ses proies. Dès lors, la musaraigne pygmée n'a rien pu faire contre son agresseuse. Immobilisée par ce terrible poison, elle s'est trouvée incapable de fuir, restant simplement suspendue dans la toile, véritable linceul pour elle.

Plus étonnant encore, la fausse veuve noire a hissé sa victime sur 25 cm. Ainsi, elle a pu l'installer du mieux possible en préparation de son dîner. Le festin a ensuite duré trois jours. Pendant tout ce temps, l'araignée s'est délectée avec minutie de la musaraigne, n'en laissant que la peau et les os.

Une observation scientifique capitale

Cela peut paraître terrible, comme souvent quand on observe la nature. Toutefois, cette scène représente un intérêt scientifique certain. De fait, il est rare qu'une telle situation soit documentée de la sorte. Il s'agit même d'une première mondiale pour cette espèce d'araignée et de la troisième impliquant une proie vertébrée.

En réaction à cette scène aussi étonnante que cauchemardesque pour certains, les chercheurs de l'Université de Galway ont rapelé qu'il ne s'agissait pour autant pas d'un cas isolé. La fausse veuve noire est une araignée qui intrigue depuis un bout de temps à cause de ce genre de scène.

Auparavant, d'autres représentants de cette espèce d'araignée ont pu être observés dans une scène similaire. Cette fois-là, il ne s'agissait pas d'une musaraigne, mais d'un animal encore plus massif, à savoir un gecko. Rien ne semble arrêter ce mini-boss de la faune européenne qui interroge sur les risques de sa prolifération sur les écosystèmes.