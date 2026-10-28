Après 37 ans de bons et loyaux services, TF1 tirerait le rideau sur « Les Feux de l'amour ». En cause : une audience en chute libre face à « Pyramide », prêt à reprendre sa place avec Arthur aux commandes.

TF1 devrait mettre fin à la diffusion des Feux de l'amour en janvier 2027, après 37 ans d'antenne. Le feuilleton américain est diffusé sur la chaîne depuis le 16 août 1989. Sa disparition de la grille tient à l'érosion de ses audiences, selon les informations du média CGTV, tenu par Clément Garin, et du Parisien.

Le chiffre parle de lui-même. Le vendredi 23 octobre 2026, diffusé à 10h55, le feuilleton n'a rassemblé que 340 000 téléspectateurs, soit 9,3 % du public, d'après Médiamétrie. À la même heure, sur France 2, le jeu Chacun son tour, animé par Bruno Guillon, a attiré un million de téléspectateurs.

Ce n'est pas la première fois que la série déménage dans la grille. En 2017, TF1 avait déjà déplacé le programme de la fin de matinée, son horaire historique, vers le début d'après-midi.

Vers une relégation sur TF1 Séries Films ou TF1+

L'avenir des Feux de l'amour en France n'est pas totalement enterré. Le feuilleton pourrait trouver refuge sur TMC, TFX ou TF1 Séries Films, voire n'être diffusé qu'en streaming sur la plateforme TF1+. Selon Le Parisien, il connaîtrait ainsi le même sort qu'Amour, gloire et beauté, relégué depuis début 2026 à TF1 Séries Films et à TF1+.

À partir du 4 janvier 2027, à 10 h 50, TF1 compte installer le jeu Pyramide dans cette case horaire. Le programme était jusque-là diffusé sur France 2.

Le principe reste inchangé : deux candidats anonymes doivent faire deviner des mots à des personnalités surnommées les maîtres-mots, à l'aide d'une, deux, trois ou quatre briques, c'est-à-dire d'indices. Dans les années 1990, le jeu avait connu son âge d'or avec Laurent Broomhead et Marie-Ange Nardi dans ce rôle, aux côtés de Patrice Laffont à l'animation.

L'émission avait été diffusée sur Antenne 2 puis France 2 de 1991 à 2003, puis à nouveau brièvement de 2014 à 2015, selon CGTV. France 2 avait alors tenté de la relancer avec Olivier Minne à la présentation, une tentative jugée peu concluante qui s'était soldée par un arrêt dès août 2015.

Pour cette nouvelle version, Arthur serait pressenti pour la présentation et la production, reprenant le flambeau de Patrice Laffont, mort en 2024. Camille Cerf et Jean-Luc Lemoine seraient quant à eux pressentis comme maîtres-mots. La nouvelle émission devrait durer une quarantaine de minutes, et les tournages débuter dès novembre.

Ce retour s'ajoute à une liste déjà longue d'anciens jeux relancés ces dernières années sur les antennes françaises, parmi lesquels « La Roue de la fortune », « Le Juste prix » et « Le Bigdil ». Les Feux de l'amour, eux, racontent depuis près de quatre décennies les histoires croisées des familles Newman, Abbott et Chancellor.