À l'ombre de la Dune du Pilat, la plus haute dune mobile d'Europe, un changement se prépare. Après trente ans d'usage, l'escalier situé sur le côté est, dans la zone nord de la dune, va être retiré.

Installé en 1996, cet escalier a permis pendant trente ans à des milliers de visiteurs d'atteindre plus facilement le sommet, qui culmine à 102,7 mètres. Le Syndicat mixte de la grande dune du Pilat (SMGDP) a constaté son usure, comme l'indique son rapport de février 2026.

Le déplacement de la dune, observé depuis la fin du XIXe siècle, complique aussi l'entretien et rend le montage et le démontage saisonniers de l'ouvrage plus difficiles.

Pourquoi il va falloir remplacer l'escalier

La décision de remplacer l'escalier en 2027 repose sur des études scientifiques, explique actu.fr. Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), chargé d'une expertise, a publié ses recommandations en avril.

Le BRGM conseille de conserver l'implantation du nouvel escalier dans le secteur actuel, mais de choisir un dispositif modulable et démontable, capable de suivre le déplacement progressif de la dune vers l'est sous l'effet des vents dominants.

Le futur équipement comprendra des paliers successifs et des zones de repos intermédiaires, pour éviter les bouchons aux heures d'affluence et inciter tous les usagers à l'emprunter. Une meilleure répartition des visiteurs doit aussi mieux protéger l'environnement du site.

Et après : que va-t-il se passer pour la Dune du Pilat ?

L'installation envisagée pour la période de Pâques à la Toussaint pose des contraintes aux engins mécaniques, l'accès côté est devant devenir plus difficile. Les gestionnaires veulent concilier la préservation de ce site naturel et un accueil sécurisé des visiteurs.

Plusieurs options sont à l'étude, dont des mesures de contrôle des flux de visiteurs pour limiter l'effet sur la dune, tout en maintenant une visite agréable et sûre.

Le remplacement de l'escalier répond à un objectif de gestion durable du site. Le rapport du SMGDP l'écrit : « Cet équipement est dégradé et le recul de la dune va progressivement rendre difficile l'accès côté Est aux engins mécaniques utilisés pour son montage et son démontage. » La démarche suit aussi les recommandations du BRGM pour garantir la sécurité des usagers et protéger la faune et la flore locales.