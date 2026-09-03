Un simple bout de papier aluminium scotché sur votre mur pendant 48 heures peut révéler si votre humidité vient de l'extérieur ou de l'intérieur. Le diagnostic qui évite bien des erreurs coûteuses.

Une feuille de papier aluminium scotchée sur un mur humide pendant 48 heures suffit à un propriétaire pour savoir s'il doit appeler un entrepreneur ou simplement acheter un déshumidificateur, explique Economic Times. Le protocole ne coûte rien de plus que ce qui traîne déjà dans un tiroir de cuisine.

Avant d'ouvrir un mur, la question posée est toujours la même : l'eau vient-elle de l'intérieur de la pièce, ou de l'intérieur de la structure ? De cette réponse dépend la suite des opérations, ouvrir une fenêtre ou ouvrir le placoplâtre. Des architectes affirment que la méthode fonctionne de façon fiable, quel que soit le climat, dans n'importe quelle pièce où l'humidité fait son apparition.

Un protocole en quatre étapes

La marche à suivre tient en quelques gestes. On nettoie d'abord la zone suspecte avec un chiffon sec, sans ajouter d'eau. On découpe ensuite un morceau de papier aluminium plus grand que la tache observée, environ 30 centimètres de large ou davantage si nécessaire.

On le scotche fermement contre le mur en scellant tous les bords, pour qu'aucun air ambiant ne puisse atteindre l'espace situé derrière. Reste à laisser le papier en place, sans y toucher, entre 24 et 48 heures, le temps qu'un motif d'humidité se forme.

Deux faces, deux diagnostics

Une fois le délai écoulé, on décolle le papier et on observe les deux faces avant d'essuyer quoi que ce soit. Si l'humidité apparaît côté mur, c'est-à-dire sur la face collée contre la paroi, l'eau circule à travers le matériau lui-même.

Fissures de fondation Tuyau défectueux Étanchéité extérieure défaillante Sol en pente vers la maison

figurent parmi les causes possibles. Des taches sombres, ou un résidu poudreux blanc appelé efflorescence, confirment ce passage de l'eau même si le mur paraît sec en surface.

Si l'humidité se dépose plutôt sur la face extérieure, celle qui donne sur la pièce, il s'agit de condensation venue de l'air intérieur. Les cuisines et les maisons anciennes y sont particulièrement exposées. Linge qui sèche à l'intérieur, fenêtres fermées durant les mois froids, mauvaise ventilation après une douche ou un repas : ces habitudes poussent l'humidité vers des surfaces murales plus fraîches.

Selon Tom Silva, entrepreneur général pour This Old House, une face inférieure humide signifie que l'eau traverse le mur ou le sol depuis le terrain environnant. Il résume que s'il y a de l'eau dans le sous-sol, il faut la combattre.

Une face inférieure sèche avec de la condensation au-dessus indique, à l'inverse, que l'air lui-même contient trop d'humidité, un problème souvent réglé par un simple déshumidificateur.

Les deux diagnostics n'appellent pas les mêmes remèdes. Face à un problème de condensation, il suffit généralement de ventiler après la cuisine et la douche, de faire tourner les ventilateurs d'extraction, de réparer les joints de fenêtres abîmés et de garder les sols secs le long des murs.

Face à une infiltration, le traitement se joue à l'extérieur. Les descentes pluviales doivent évacuer l'eau suffisamment loin des fondations, et le sol doit être incliné vers l'extérieur pour que pluie et fonte des neiges ne ruissellent pas contre les murs.

Pour les sols traversés par l'humidité du terrain, Silva recommande une défense en plusieurs couches : un papier de construction posé sur la dalle avec des joints qui se chevauchent, puis une feuille de polyéthylène courant depuis la lisse basse jusque dans le sol.

Il nettoie au préalable les surfaces à l'eau de Javel pour retirer la moisissure, avant d'appliquer deux ou trois couches de peinture cimentaire.

Certains signes se passent totalement du papier aluminium. Grandes taches, moisissure active, papier peint qui se décolle ou forte odeur de moisi imposent une inspection professionnelle immédiate. Si l'humidité réapparaît rapidement après un nettoyage, le problème dépasse la simple condensation de surface.

Pour affiner le diagnostic, des humidimètres à broches mesurent la résistance électrique dans le matériau, tandis que les modèles sans broches scannent la surface par ondes électromagnétiques sans laisser de marque. Un hygromètre numérique à moins de dix dollars suffit à suivre l'humidité de l'air. Richard Trethewey, expert en plomberie et chauffage pour This Old House, conseille de démarrer un déshumidificateur de sous-sol autour de 35 % d'humidité relative, en rappelant que par les jours d'hiver les plus froids, l'excès d'humidité se condense sur les fenêtres quel que soit l'état des murs.

L'enjeu n'est pas seulement matériel. Les Centers for Disease Control and Prevention américains signalent que l'exposition à des environnements humides et moisis peut provoquer toux, respiration sifflante ou aggraver des réactions asthmatiques chez certaines personnes. En 2009, l'Organisation mondiale de la santé a publié des directives associant bâtiments humides et taux plus élevés d'allergies et d'asthme, en insistant sur la prévention de l'humidité persistante dès le départ.